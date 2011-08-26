В Приморском крае цена на бензин марки АИ-92 за январь выросла на 3,8%

По данным полпредства Президента РФ в ДФО, в январе 2011 года на Дальнем Востоке был отмечен значительный рост цен на нефтепродукты.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев обеспокоен резким повышением цен в начале года на ряд продовольственных товаров и нефтепродукты.

1 февраля полпред обсудил сложившуюся ситуацию с ценами на совещании с сотрудниками своего аппарата. По поручению Виктора Ишаева, аппарат полпреда осуществляет регулярный мониторинг изменения цен на продукты первой необходимости.

Так, по данным полпредства, в январе 2011 года на Дальнем Востоке был отмечен значительный рост цен на нефтепродукты. Например, бензин автомобильной марки А-76 подорожал по сравнению с началом текущего года на 8% в Еврейской автономной области, на 5% в Амурской области, на 4% в Приморском крае, на 3,9% в Хабаровском крае.

На совещании отмечалось, что цена на бензин марки АИ-92 за месяц выросла в Приморском крае на 3,8%, в Еврейской автономной области на 3,2%. Бензин марки АИ-95 подорожал в Приморском крае – на 3,5%, в ЕАО – на 3%. Дизельное топливо подорожало в Сахалинской области на 4%, в ЕАО –на 4,1, в Хабаровском крае – на 3,1%, в Приморском крае –на 3,7%, в Камчатском крае – на 2,9%, в Амурской области – на 2,8%.

Снижение цен на мясо на 1%-1,5% произошло за месяц в Амурской области, при этом наибольшее повышении стоимости на свинину было отмечено в Хабаровском крае - на 2,6%.

Цены на замороженную рыбу выросли в Магаданской области на 5,9%, в Республике Саха (Якутия) – на 3,8%. Также, в Якутии подорожало и молоко – на 3,9%.

Резко выросли цены на пшено - в Амурской области на 8,6%, в Камчатском крае на 7,5%, в Республике Саха (Якутия) на 7%, в Магаданской области на 6,9%, в Еврейской автономной области на 5,9%, в Приморском крае на 5,3%.

Крупа гречневая подорожала в Магаданской области на 13,7%, в Якутии на 5,3%, в ЕАО на 4,5%.

Стоимость картофеля выросла в ЕАО на 11,3%, а наибольший рост цен на капусту отмечен в Сахалинской и Амурской областях (на 18,9% и 12,6% соответственно).

Виктор Ишаев поручил продолжать отслеживать динамику цен, а также совместно с территориальными органами Федеральной антимонопольной службы изучить причины роста цен на топливо и основные продовольственные товары.