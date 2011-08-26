Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморском крае цена на бензин марки АИ-92 за январь выросла на 3,8%
По данным полпредства Президента РФ в ДФО, в январе 2011 года на Дальнем Востоке был отмечен значительный рост цен на нефтепродукты.
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев обеспокоен резким повышением цен в начале года на ряд продовольственных товаров и нефтепродукты.
1 февраля полпред обсудил сложившуюся ситуацию с ценами на совещании с сотрудниками своего аппарата. По поручению Виктора Ишаева, аппарат полпреда осуществляет регулярный мониторинг изменения цен на продукты первой необходимости.
Так, по данным полпредства, в январе 2011 года на Дальнем Востоке был отмечен значительный рост цен на нефтепродукты. Например, бензин автомобильной марки А-76 подорожал по сравнению с началом текущего года на 8% в Еврейской автономной области, на 5% в Амурской области, на 4% в Приморском крае, на 3,9% в Хабаровском крае.
На совещании отмечалось, что цена на бензин марки АИ-92 за месяц выросла в Приморском крае на 3,8%, в Еврейской автономной области на 3,2%. Бензин марки АИ-95 подорожал в Приморском крае – на 3,5%, в ЕАО – на 3%. Дизельное топливо подорожало в Сахалинской области на 4%, в ЕАО –на 4,1, в Хабаровском крае – на 3,1%, в Приморском крае –на 3,7%, в Камчатском крае – на 2,9%, в Амурской области – на 2,8%.
Снижение цен на мясо на 1%-1,5% произошло за месяц в Амурской области, при этом наибольшее повышении стоимости на свинину было отмечено в Хабаровском крае - на 2,6%.
Цены на замороженную рыбу выросли в Магаданской области на 5,9%, в Республике Саха (Якутия) – на 3,8%. Также, в Якутии подорожало и молоко – на 3,9%.
Резко выросли цены на пшено - в Амурской области на 8,6%, в Камчатском крае на 7,5%, в Республике Саха (Якутия) на 7%, в Магаданской области на 6,9%, в Еврейской автономной области на 5,9%, в Приморском крае на 5,3%.
Крупа гречневая подорожала в Магаданской области на 13,7%, в Якутии на 5,3%, в ЕАО на 4,5%.
Стоимость картофеля выросла в ЕАО на 11,3%, а наибольший рост цен на капусту отмечен в Сахалинской и Амурской областях (на 18,9% и 12,6% соответственно).
Виктор Ишаев поручил продолжать отслеживать динамику цен, а также совместно с территориальными органами Федеральной антимонопольной службы изучить причины роста цен на топливо и основные продовольственные товары.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Рубль упадет и очень сильно
- "Русагро" идет на убой
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда