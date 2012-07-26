Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Рост показателей РАО «ЭС Востока» произошел за счет экспорта электроэнергии в Китай
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 26 июля, ZRPRESS. ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (ОАО «РАО ЭС Востока») в I полугодии 2012 года увеличило выработку электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 8,4% - до 17 025 млн. кВт-ч.
В структуре выработки электрической энергии 74% (12555,5 млн. кВт-ч) пришлось на ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ОАО «ДГК»). Производство электроэнергии изолированными АО-энерго составило 4062,2 млн. кВт-ч и осталось на уровне прошлого года, за исключением ОАО «ЮЭСК», рост по которому связан с передачей в управление компании муниципальных ДЭС.
Наибольшее увеличение производства электроэнергии произошло на станциях: Комсомольская ТЭЦ-3 - на 211,2 млн кВт-ч (+38%), Амурская ТЭЦ-1 - на 114,1 млн. кВт-ч (+41,5%), Приморская ГРЭС - на 324,6 млн кВт-ч (+14%).
Основные причины роста выработки:
- сокращение выработки Зейской ГЭС (входит в ОАО «РусГидро») относительно I полугодия 2011 года ввиду маловодности;
- рост электропотребления по ОЭС Востока на 3,8% относительно I полугодия 2011 года, основное увеличение приходится на промышленные предприятия и РЖД;
- увеличение экспорта электроэнергии в КНР (на 57% относительно первого полугодия 2011 года) вследствие ввода в эксплуатацию I очереди ВЛ 500 кВ «Зейская ГЭС – Амурская - госграница». После ввода II очереди объекта в конце 2012 года максимальная величина экспорта в Китай может составить 4,5 млрд кВт-ч в год.
С начала 2012 года выработка электроэнергии в России в целом составила 533,4 млрд кВт-ч, что на 1,6 % больше, чем в январе – июне 2011 года. На Дальнем Востоке (с учетом изолированных систем) выработка составила 23,6 млрд кВт-ч – 5,5% рост к I полугодию 2011 г. Таким образом, доля электростанций холдинга РАО «ЭС Востока» в общероссийской выработке за 6 месяцев 2012 года составила 3,2%, а в выработке Дальнего Востока – 70,4%.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Приморский край обещанные энергольготы обошли стороной
- Чубайс предлагает создать механизм возврата инвестиций в альтернативную энергетику Дальнего Востока
- Тепло для Дальнего Востока
- Реструктуризация ДЭК открывает новые горизонты
- Корпорация Kawasaki взяла Владивосток сервисом
- Приморье не дождалось дешевого киловатта
- Дешевый свет включается не сразу
- Якутия продвигает бесплатные "бриллиантовые туры"
- В Якутии построили крупнейшую солнечную электростанцию за Полярным кругом
- Масштабная энергостройка на Дальнем Востоке идет по плану
Новости раздела
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ