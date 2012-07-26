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Рост показателей РАО «ЭС Востока» произошел за счет экспорта электроэнергии в Китай

26 Июля 2012, 15:22 | Дальний Восток

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 26 июля, ZRPRESS. ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (ОАО «РАО ЭС Востока») в I полугодии 2012 года увеличило выработку электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 8,4% - до 17 025 млн. кВт-ч.

В структуре выработки электрической энергии 74% (12555,5 млн. кВт-ч) пришлось на ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ОАО «ДГК»). Производство электроэнергии изолированными АО-энерго составило 4062,2 млн. кВт-ч и осталось на уровне прошлого года, за исключением ОАО «ЮЭСК», рост по которому связан с передачей в управление компании муниципальных ДЭС.

Наибольшее увеличение производства электроэнергии произошло на станциях: Комсомольская ТЭЦ-3 - на 211,2 млн кВт-ч (+38%), Амурская ТЭЦ-1 - на 114,1 млн. кВт-ч (+41,5%), Приморская ГРЭС - на 324,6 млн кВт-ч (+14%).

Основные причины роста выработки:

- сокращение выработки Зейской ГЭС (входит в ОАО «РусГидро») относительно I полугодия 2011 года ввиду маловодности;

- рост электропотребления по ОЭС Востока на 3,8% относительно I полугодия 2011 года, основное увеличение приходится на промышленные предприятия и РЖД;

- увеличение экспорта электроэнергии в КНР (на 57% относительно первого полугодия 2011 года) вследствие ввода в эксплуатацию I очереди ВЛ 500 кВ «Зейская ГЭС – Амурская - госграница». После ввода II очереди объекта в конце 2012 года максимальная величина экспорта в Китай может составить 4,5 млрд кВт-ч в год.

С начала 2012 года выработка электроэнергии в России в целом составила 533,4 млрд кВт-ч, что на 1,6 % больше, чем в январе – июне 2011 года. На Дальнем Востоке (с учетом изолированных систем) выработка составила 23,6 млрд кВт-ч – 5,5% рост к I полугодию 2011 г. Таким образом, доля электростанций холдинга РАО «ЭС Востока» в общероссийской выработке за 6 месяцев 2012 года составила 3,2%, а в выработке Дальнего Востока – 70,4%.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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