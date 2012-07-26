Дальний Восток - регион башенных кранов

Строительство первым ощущает ледяное дыхание приближающегося экономического кризиса и последним выходит из него. Состояние дел в строительной отрасли и строительной индустрии – один из наиболее ярких показателей, по которому можно судить об общих тенденциях развития страны, региона или отдельной территории.

Именно поэтому, чтобы прояснить, преодолен ли кризис в ДФО, и насколько успешно, мы решили начать новый год обзором общей ситуации в строительной отрасли. В основу материала легли данные, предоставленные «ДК» администрациями субъектов региона.

Объектам не «хватает рук»

Классически экономический кризис, прежде всего, проявляется в растущей безработице. Но минувший год показал, что строители Дальнего Востока не обивали зря пороги центров занятости, хотя у них и были проблемы поиска работы, но в основном – более оплачиваемой.

Проблема дефицита кадров, хоть и «притупилась», но оставалась очень острой. Многие стройплощадки испытывали нехватку рабочих рук. Она восполнялась перетоком специалистов из «незанятых» строительных компаний в «занятые», приходом в отрасль потерявших работу в других сферах деятельности и бойцами студенческих стройотрядов, но большей частью – привлечением иностранной рабочей силы.В какой-то степени в отрасли происходил естественный отбор, в котором выживали более здоровые компании, шло их укрупнение.

Судя по реестрам перешедших на саморегулирование бывших лицензиатов строительной деятельности, количество организаций и частных лиц, занятых в «серьезном» строительстве по разным регионам, стало меньше в 2-3 раза. Правда, законодательство позволяет теперь осуществлять большой перечень работ без допусков СРО, и часть строителей нашла свое место именно в этом секторе рынка. Главное – в целом «своя» численность работников отрасли с переходом ее на саморегулирование за год по регионам ДФО не уменьшилась.

Так, в начало кризиса в 2008 г. Приморский край вступал с общей численностью работников отрасли чуть более 30 тыс. человек. А в январе-сентябре 2010 г. в ней было занято уже 37,9 тыс. человек, что на 11,9% больше, чем в соответствующий период прошлого года. Причем в крупных и средних организациях отрасли работали 19,1 тыс. человек.

Особенно высок вклад в занятость приморских строителей объектов АТЭС. По данным ФГУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона РФ» в ноябре 2010 года на них работало уже более 23 тыс. строителей, половина из которых были из Владивостока и края и по четверти приходилось на строителей из других регионов и из-за рубежа.

В строительном комплексе Камчатки среднегодовая численность выросла до 5,4 тыс. человек, здесь действует 317 организаций, в том числе 21 крупная и средняя. На Сахалине и Курилах в примерно 750 компаниях, связанных со стройкой, работает более 18 тыс. человек.

Где взять прибыль?

Пожалуй, наиболее серьезной проблемой для многих компаний строительного комплекса ДФО стало получение прибыли. Понятно, что работа в «минус», растущие долги по кредитам долго продолжаться не могут, и уход с рынка слабых компаний закономерен. Однако даже руководители местных компаний и предприятий, относящихся к лидерам отрасли, в этом году отмечали, что прибыльность их бизнеса резко снизилась, и этот фактор приходится компенсировать жесточайшей экономией, касающейся буквально всех видов расходов.

Строителям приходится серьезно думать о росте производительности труда, оптимальных схемах финансирования, организации работ, внедрении новых технологий, техники и механизмов, повышении квалификации сотрудников. То есть о том, что в новых жестких условиях конкурсов на генеральные подряды позволяет побеждать конкурентов и побуждать их также повышать свой уровень.

Вынуждены констатировать: серьезная доля крупных генподрядов в ДФО выигрывается или же попадает иным способом компаниям из других территорий РФ и иногда иностранным фирмами. При этом «издержки» вхождения их на новый рынок перекладываются на инвесторов и местные подрядные организации, некоторым из которых приходится работать буквально ради «трех корочек хлеба», не говоря о получении прибыли, необходимой для развития. Нехватка своих крупных строительных компаний оказалась для регионов проигрышной. А средние приняли на себя основной удар кризиса, и на новых крупных объектах им, как правило, приходится довольствоваться относительно невыгодным субподрядом.

Некоторые средние компании вынуждены уходить с рынка, поскольку частных заказов, на которые они ориентировались до кризиса, сегодня стало существенно меньше, и бывшие надежные инвесторы временно прекратили или свели до минимума финансирование строительства жилья, торговых и офисных центров и т.д. Относительно легче прошел трудные времена малый строительный бизнес, работавший на мелких объектах индивидуального жилищного строительства, ремонтах и т.д. В целом кризис серьезно изменил былой расклад компаний на строительном рынке. Тем не менее...

«Локомотив» набирает скорость

В истории немало примеров, когда стройка становилась тем самым «локомотивом», который «вывозил» из кризиса остальные отрасли. Пожалуй, именно к этому разряду можно отнести сегодня и пример выхода из кризиса ДФО, о чем говорят предварительные итоги минувшего года.

Как отмечает губернатор Камчатского края Алексей КУЗЬМИЦКИЙ, строительный бизнес этого региона, находившийся с конца 1990-х гг. в «обморочном состоянии», когда кроме торговых центров практически ничто не строилось, в последние три года буквально возродился. Особенно сильный «прорыв» продемонстрировало строительство жилья. По сравнению с 2007 г. оно выросло в три раза. Так, в 2008-2009 гг. его ввод по краю составлял по 63,4 тыс. кв. метров в год. Предварительный итог 2010 г. – за счет всех источников финансирования построена 61 тыс. кв. метров, или 707 квартир. В том числе жилья эконом-класса – 42,3 тыс. Основной ввод пришелся на четвертый квартал года. В 2007 г. объем выполненных на Камчатке строительных работ составлял 6,2 млрд рублей, в 2008 г. – 9,6 млрд, в 2009 г. – около 15,7 млрд рублей.

Для Чукотского АО в этом году наиболее важным делом был капремонт многоквартирных жилых домов в Анадыре, пос. Певек и Провидения. В рамках региональной программы было отремонтировано 23 дома общей площадью 48,2 тыс. кв. метров. При этом был выполнен объем работ стоимостью около 290 млн рублей, профинансированных Фондом содействия реформированию ЖКХ и из бюджета региона. Строительство нового жилья резко сократилось, но на сегодня особой его нехватки жители Чукотки не ощущают.

Особенно тяжелый и кризисный для других 2009 г. для строительного комплекса Республики Саха (Якутия) оказался особенно успешным в минувшем десятилетии. В полную силу развернулось строительство участка нефтепровода «ВСТО», активно шло строительство железной дороги «Беркакит-Томмот-Якутск». В целом строители за год удвоили объем выполнения строительно-монтажных работ.

Министр строительства и промышленности строительных материалов Республики Саха (Якутия) Сергей ДЕРЕПОВСКИЙ отмечает, что после завершения прокладки якутского участка нефтепровода ВСТО продолжает вестись плановое строительство объектов промышленности, жилья и социальной сферы. Выше предыдущего года оказался общий ввод жилья. Предварительно – свыше 300 тыс. кв. метров. Производство цемента составило 290 тыс. тонн. Свои предприятия стройиндустрии сегодня полностью обеспечивают строительный комплекс Якутии местными стройматериалами.

Магаданские стройки довольно сложно прошли кризисный 2009 год. Если в денежном выражении выполнение объемов СМР к предыдущему году выросло на 6,9% и достигло 5653 млн рублей, то физобъемы снизились на 7,5%. Стройиндустрия выдала меньше, чем в 2008 г., цемента, на 25% уменьшилось производство бетонной смеси и строительного песка. Меньше было произведено стеновых материалов. Но ситуацию выправили активное дорожное строительство, рост и увеличение объемов строительства жилья. То есть отрасль смогла удержать свои позиции.

Сегодняшнее положение дел вызывает оптимизм, считает начальник департамента строительства администрации Магаданской области Валерий ШОРЕНКО. Предварительные итоги прошлого года показывают увеличение объемов выполненных работ и производства местных стройматериалов. Итог по вводу жилья – более 16 тыс. кв. метров. Благодаря бюджетным капитальным вложениям увеличились масштабы строительства социально значимых объектов. Областная адресная инвестиционная программа на 2010 г. была почти в полтора раза весомее, чем в предыдущем году.

В 2008 г. на Сахалине завершилось строительство основных объектов в рамках реализации шельфовых проектов, и проект «Сахалин-2» вышел на круглогодичный режим работы по отгрузке углеводородов. В связи с этим в 2009 г. наблюдалось соответствующее прогнозным снижение индекса физобъема подрядных работ. В 2010 г. падение объемов прекратилось и теперь есть уверенность, что в ближайшие годы отрасль выйдет на положительную динамику. За 9 месяцев 2010 г. объем выполненных подрядных работ составил 34,6 млрд рублей, что на 5,1% больше соответствующего периода прошлого года. При этом отчисления налоговых поступлений в бюджет области от строительной отрасли увеличились на 10,4%, а по предприятиям промышленности стройматериалов – на 13,1%.

По стройиндустрии области в целом наблюдалось сокращение выпуска нерудных стройматериалов, столярных изделий, бетона и асфальтобетона. Но в связи с ростом индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и работ по благоустройству территорий населенных пунктов было отмечено увеличение выпуска стеновых материалов, пиломатериалов и сборного железобетона. Успешно выполнялись жилищные программы по новому строительству и сейсмоусилению имеющегося жилого фонда. Строители обеспечили ввод в эксплуатацию около 200 тыс. кв. м нового жилья. В общем, худшие времена остались позади.

Для строителей Хабаровского края кризис не прошел незаметно, но серьезных «потерь» удалось избежать. Министр строительства края Виктор МИШИН отметил, что строительный комплекс, в котором на сегодня работает более 45 тыс. человек, удалось сохранить. Годовой план кризисного 2009 года отрасль выполнила на 124%. И в прошлом году объемы выполнения подрядных работ увеличились более чем на 70%. Рост в крае строительной деятельности повлек увеличение выпуска основных строительных материалов. Так, сборного железобетона было выпущено больше, чем в предыдущем году, на 18%, щебня – на 11% и теплоизоляционных материалов – на 27%.

Прошлогоднее снижение ввода жилья по краю предполагается преодолеть уже в этом году за счет увеличения строительства жилых зданий для военных, молодежи и других категорий населения, которые нуждаются в социальной поддержке. «Квадрат» социального жилья удается строить по цене 33,1-35,1 тыс. рублей. Такое жилищное строительство в крае сегодня сопровождается комплексным развитием инженерной инфраструктуры и возведением социальных объектов новых жилых районов. Положительные тенденции, наметившиеся в последние годы в строительной отрасли Еврейской АО, сохранились и в 2010 году. По итогам десяти месяцев индекс физобъёма строительных работ превысил соответствующий показатель 2009 г. в 2,5 раза, а объем работ, выполненный собственными силами по виду деятельности «строительство», составил 7,7 млрд рублей – в 2,2 раза больше. Не снижаются объемы инвестиций в жилищное строительство, что позволило ввести в эксплуатацию в 2010 г. 50 тыс. кв. м жилья, – это 102,4 % к соответствующему периоду 2009 года. Сегодня строительный комплекс области продолжает наращивать обороты.

В Приморье в 2009 г. строительная отрасль оставалась в зоне роста, благодаря резкому притоку в экономику края инвестиций. За год их объем увеличился на 77%. В основном за счет государственных средств. Губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН отметил, что это говорит о признании на государственном уровне возрастающей роли Приморья в жизни страны, а с другой стороны – это определенный кредит доверия государства, который «обязывает задействовать весь потенциал края».

Строительными организациями Приморья всех форм собственности по виду деятельности «строительство» за 10 месяцев прошлого года был выполнен объем работ около 63,4 млрд рублей, что на 28,5% больше соответствующего периода прошлого года. При этом только за октябрь он составил более 11,5 млрд рублей и соответственно вырос на 37,3%.

Ввод жилья в крае по итогам 2010 г., как и намечалось, составил более 400 тыс. кв. метров. К концу года был введен новый жилой район Владивостока «Снеговая падь».

О масштабах задач, которые сегодня решают строители края, можно судить по тому, что за 10 месяцев 2010 г. на развитие экономики и социальной сферы за счет всех источников финансирования в Приморье было использовано 122,2 млрд руб. инвестиций в основной капитал, что на 15% больше соответствующего периода предыдущего года.

Что вводили и что строим

О том, насколько строители хорошо поработали в прошлом году, можно судить по объектам, которые ими были введены и над которыми продолжается работа сегодня.

На Камчатке сдан в эксплуатацию первый современный физкультурно-оздоровительный комплекс в Петропавловске-Камчатском, противотуберкулезный диспансер в Палане, завершилась реконструкция Театра драмы и комедии, впервые за последние 20 лет началось строительство нового детсада. Были построены физкультурно-оздоровительный комплекс в Елизове и первый микрорайон для переселения людей из сейсмоопасных домов, произведено сейсмоусиление 38 многоэтажных домов, нескольких социальных объектов, построен современный биатлонный комплекс и т.д.

Газпромом было завершено строительство магистрального газопровода «Соболево – Петропавловск-Камчатский», и начались поставки природного газа в главный город края.

В Республике Саха (Якутия) введены в действие второй этап первого пускового комплекса подземного рудника «Мир», 81 нефтяная скважина эксплуатационного бурения. В мае был сдан завод базальтовых материалов в г. Покровске мощностью до 70 тыс. куб.м. В сентябре рельсы железной дороги дошли до ст. Кердем на правом берегу р. Лены в 80 километрах от Якутска – этим завершился первый этап строительства пускового комплекса «Томмот – Якутск (Нижний Бестях)» протяженностью 439 км.

В течение года появилось десять новых школ на 1707 ученических мест, четыре объекта здравоохранения на 188 коек и 150 посещений в смену, четыре спортивных объекта, в т.ч. стадион на 3000 мест в г. Олекминске. В сентябре в Якутске с участием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла был открыт Комплекс Богородицкой церкви и Якутское духовное училище русской Православной церкви.

Сегодня в республике активно продолжают строиться инфраструктурные объекты: расширяется трубопроводная система ВСТО, ведется строительство железной дороги, вводятся в строй новые ЛЭП, идет подготовка прокладки магистрального газопровода.

В Якутске в активной фазе строительства находится нескольких крупных объектов – это крытый спортивно-зрелищный комплекс на 3000 мест с универсальным легкоатлетическим залом, здание пассажирского терминала аэропорта пропускной способностью 700 пассажиров/час для обслуживания внутренних рейсов, общежитие для сотрудников и студентов образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования в 43-м квартале. Это общежитие будет использоваться для проживания участников V Международных спортивных игр «Дети Азии» во время их проведения в 2012 году.

В Магадане в эксплуатацию были введены терапевтический корпус магаданской областной больницы и комплекс лечебного отделения магаданского областного психоневрологического диспансера.

Самый крупный объект среди строящихся сегодня в Магаданской области – это Усть-Среднеканская ГЭС. Она возводится за счет федерального бюджета и внебюджетных источников. Ее первая пусковая очередь планируется к вводу в 2012 г., а в целом закончить это строительство намечено в 2017 г. Параллельно осуществляются проектные работы для строительства новых ЛЭП и подстанций.

Недавно были начаты подготовительные работы по строительству стратегически важной автомобильной дороги на Чукотку, пока не имеющей автомобильного сообщения с другими регионами страны.

В Сахалинской области в рамках мероприятий по ликвидации последствий землетрясения 2007 г. в Невельске введены детская школа искусств, два детсада на 110 мест, школа – на 400, здание пожарного депо в с. Троицкое, дом культуры. Сейчас по этой программе продолжается строительство детсада на 70 мест, поликлиники, здания ЗАГСа, спорткомплекса и администрации Невельска.

Среди объектов прошлого года – реконструированный областной онкодиспансер в Южно-Сахалинске, детсад на 200 мест в с. Троицкое, гимназия на 200 учащихся и детский сад на 80 мест в п. Ноглики, реконструированная и расширенная до 1266 учащихся школа № 1 в г. Анива, реконструированный под кукольный театр музыкальный зал «Каприччио» в Южно-Сахалинске. Выполнены сейсмоусиление ЦРБ в г. Охе, реконструкция коммунальной инфраструктуры СТК «Горный воздух» в Южно-Сахалинске, где недавно началось и строительство крытого ледового дворца.

Сложным по вводу жилья год оказался для Амурской области. При благоприятном прогнозе по году в 150 тыс. кв. м за три первых квартала было введено около половины.

Уже в этом месяце в области предполагается начать строительство нового быстровозводимого многоквартирного жилья для переселения жителей Тынды из времянок и ветхих бараков. Прежде всего, предполагается построить 21 дом общей площадью 40 тыс. кв. метров в жилом районе Таежный, 1750 квартир будут построены в Северном микрорайоне.

Летом этого года в Тынде должен выдать свою первую продукцию филиал вологодского завода строительных конструкций и дорожных машин по производству быстровозводимых малоэтажных 8-квартирных домов, который позволит строить высокими темпами до 50 тыс. кв. м жилья в год стоимостью около 15 тыс. рублей за «квадрат». Эти дома смогут найти спрос и в других регионах ДВФО.

Губернатор Амурской области Олег КОЖЕМЯКО считает, что малоэтажное жилищное строительство, при котором строятся модульные дома с учетом современных энергосберегающих и экологичных требований, имеет для Дальнего Востока большое будущее.

Вблизи Благовещенска в ноябре было завершено строительство спецперехода через р. Амур в Китай ЛЭП-500, что позволит увеличить экспорт электроэнергии из области в соседнюю страну с одного до пяти млрд кВт/час. При этом строительство ведется за счет средств экспортера и ввод основного участка ЛЭП длиной 153 км должен состояться в 2012 г. До этого, летом, в области было завершено строительство экспортного участка трубы ВСТО и переход ее через Амур в район китайского города Мохэ.

В Еврейской АО к началу учебного года была построена школа на 1000 мест в Биробиджане, начато строительство районной больницы на 120 коек с поликлиникой на 240 посещений в смену в г. Облучье. Продолжается строительство ряда объектов транспортной инфраструктуры. Из крупных производственных мощностей в 2009 г. было начато строительство Кимкано-Сутарского ГОКа и участка трубопровода ВСТО, проходящего по территории области.

Резко расширившаяся программа строительства привела в 2010 г. к увеличению объемов инвестиций в экономику области более чем в 2,4 раза.

В 2010 г. в Приморье активно осуществлялось дорожное строительство. При этом строились два крупнейших в мире вантовых моста – через б. Золотой Рог и на о. Русский, и велись строительство и реконструкция около ста км федеральных и краевых дорог в Артеме и Владивостоке, в том числе 42 км новой дороги Аэропорт – Де-Фриз – Седанка – о. Русский. Продолжались строительство объектов системы нефтепровода ВСТО, газопровода с Сахалина с сопутствующими объектами, реконструкция комплекса автосборочного предприятия «Соллерс» во Владивостоке и др.

Кстати, на острове продолжается активное строительство большого имущественного комплекса, включающего здания общей площадью помещений около 750 тыс. кв.м, 100 га благоустроенной территории, 21 км дорог в четыре полосы, очистные сооружения, полигон ТБО, десятки километров внеплощадочных коммуникаций, опреснители, объекты энерго- и теплоснабжения и пр.

Велась реконструкция Владивостокского аэропорта, призванная повысить его уровень и пропускную способность.

В центре Владивостока быстро возводятся две пятизвездочные гостиницы, а на о. Русском – большой океанариум мирового уровня, начато строительство ледового концертно-спортивного комплекса в пригородной зоне и театра оперы и балета на Чуркине.

Из объектов краевого значения была завершена реконструкция системы объектов водоснабжения и очистных сооружений Артемовского гидроузла, велось активное строительство объектов канализации и очистных сооружений Центрального и Восточного районов Владивостока, сделана рекультивация полигона ТБО, построен новый комплекс по их переработке и утилизации.

Создание инженерной инфраструктуры микрорайона «Снеговая падь» в краевом центре позволило к концу года подготовить первые жилые дома к новосельям. По программе «Квартира молодой семье» были введены два 90-квартирных жилых дома в Уссурийске. Во Владивостоке было завершено строительство нового спорткомплекса школы олимпийского резерва.

Посетивший Владивосток в декабре первый заместитель председателя правительства РФ Игорь ШУВАЛОВ отметил, что город развивается очень высокими темпами и особенно радует строительство объектов АТЭС. Многие из них будут сданы досрочно уже в этом году. Но строительство мостов, где требуется выдержать строгие параметры технологий, завершится в 2012 г.

Впереди – новые стройки

Завтрашний день строительной отрасли определяют портфель заказов и проекты, которые предполагается осуществить как в ближайшие годы, так и в более отдаленной перспективе. И в этом отношении не вызывает сомнений то, что строители Дальнего Востока без работы не останутся. Более того, считается, что отрасль не сможет выполнять стоящие перед ней задачи без нарастающего притока иностранной рабочей силы и специалистов из других регионов.

По сути, перед страной стоит задача «отстроить» Дальний Восток заново, насытив его новыми предприятиями не только сырьевого, но и обрабатывающего характера, создав современную транспортную инфраструктуру, комфортные условия проживания и многое другое.

Представитель президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ отметил, что в минувшем году региональные и муниципальные власти регионов значительно снизили ввод жилья, и оно в основном строится за счет средств федерального бюджета. Эта ситуация должна быть исправлена, и регионы должны более активно сами заниматься решением жилищного вопроса, в т.ч. и в части споров обманутых дольщиков.

В этом году на Камчатке будут строиться такие крупные объекты, как Театр кукол, Дворец бракосочетаний, большой спорткомплекс с ледовой ареной в Петропавловске-Камчатском, детсады в краевом центре и с. Козыревск и Аянка, учебный комплекс (школа-детсад-интернат) в Усть-Хайрюзово, школа в Эссо. Запланировано приступить к строительству краевой больницы, Дома ветеранов и другим объектам.

В Чукотском АО наиболее важным объектом, реконструкцию которого необходимо выполнить в 2011-2012 гг., является аэропорт Анадырь. Работы по его модернизации ведутся с 2002 г. Однако на сегодня он не может принимать воздушные суда нескольких типов. Воздушное сообщение Чукотки с другими регионами страны и миром является наиболее приоритетным. Стоимость работ, которые предстоит выполнить, оценивается в 4,4 млрд рублей. Кроме того, предполагается развивать Беринговский промышленный узел, построить несколько новых современных предприятий торговли.

Первостепенная задача, которая Президентом Республики Саха (Якутия) Егором БОРИСОВЫМ поставлена перед строительным комплексом этого региона, – повышение доступности нового жилья для граждан. В июле минувшего года он своим указом определил задачу увеличить объем его ввода к 2015 г. до 450 тыс. кв. м в год. При этом ставка делается на поддержку малоэтажного и индивидуального жилищного строительства, проекты комплексной застройки территорий, сокращение доли ветхого и аварийного фонда, развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья, повышение его доступности для граждан с уровнем реальных доходов ниже среднереспубликанских показателей и обеспечение отдельных категорий социальным жильем.

С 2011 г. в Якутске начнет реализовываться пилотный проект по стимулированию строительства многоквартирного жилья на территории городского округа. Его участниками могут быть все граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и не использовавшие ранее государственную или муниципальную помощь на улучшение жилищных условий. Социальная выплата будет составлять 35% от расчетной стоимости жилья. Она важна для формирования первоначального взноса для его приобретения по договорам долевого участия.

На поддержку ИЖС и увеличение объема малоэтажного строительства Инвестиционной программой Республики Саха (Якутия) в этом году предусмотрено 220 млн рублей. Помощь индивидуальным застройщикам не менее чем на 100 млн рублей в год будет выделяться и в дальнейшем. Другая особенно важная задача, стоящая перед строителями республики, – это объекты, которые необходимо построить к проведению в Якутске в 2012 г. Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» и V Международных спортивных игр «Дети Азии». Сейчас рассматривается вопрос о строительстве плавательного бассейна, общежития Арктического государственного института культуры и искусства, общежития Северо-Восточного федерального университета, футбольного стадиона на 3000 мест и II очереди спорткомплекса «Модун».

Основными объектами в Магаданской области будут Усть-Среднеканская ГЭС и высоковольтные линии электропередачи, идущие от нее. Их ввод особенно важен для производственного комплекса ОАО «Рудник им. Матросова» на Наталкинском рудном месторождении золота, обустройство которого должно быть осуществлено в ближайшие годы. Важную роль играют реконструкция и строительство автодорог регионального и федерального значения. Есть надежда, что уже в ближайшие годы начнется строительство автодороги на Чукотку по маршруту «Омсукчан-Омолон-Билибино-Комсомольский-Анадырь». Подготовка этого строительства уже началась.

Приоритетным для Магаданской области остается строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры – финансирование таких объектов не снижалось даже в кризисные времена. Продолжается строительство сооружений биологической очистки сточных вод в Магадане, котельной в п. Дукат, канализационных сетей в п. Ола. В ближайшие годы начнется строительство здания Бюро судебно-медицинской экспертизы, радиологического корпуса онкологического диспансера, детской инфекционной больницы, центра гинекологии и перинатальной патологии. Продолжатся реконструкция и строительство школ, центров досуга в отдаленных муниципальных образованиях области.

Темпы строительства нового жилья будут увеличены. Оно будет возводиться по новым для региона технологиям: строительства каркасно-монолитных жилых домов и каркасно-панельного деревянного домостроения по канадской технологии.

Растущие объемы строительства позволяют развивать и промышленность строительных материалов – уже в марте этого года планируется запуск завода по производству теплоизоляционных материалов на основе базальтового волокна. В будущем ООО «Базальтовые технологии» планирует наладить производство сэндвич-панелей и минераловатных теплоизоляционных плит, которые сегодня особенно необходимы для новых строек региона. Строительный комплекс Магаданской области в ближайшее время будет только развиваться и наращивать объемы работ.

Перед строителями Сахалинской области в этом году поставлена задача построить 250 тыс. кв. м жилья. Прежде всего, оно необходимо под расселение людей из ветхого и аварийного жилья и фонда, не отвечающего требованиям сейсмобезопасности, а такого на Сахалине и Курилах еще очень много. Кроме того, в очереди на улучшение жилищных условий в области стоит около 20 тыс. семей. Чтобы решить этот вопрос, необходимы средства в размере нескольких годовых областных бюджетов.

Для стимулирования развития жилищного строительства и совершенствования механизмов поддержки проектов комплексного освоения территорий правительством Сахалинской области была разработана новая долгосрочная целевая программа «Строительство жилья в Сахалинской области на 2010-2015 гг.», которая позволила запустить новый механизм господдержки более широкого круга участников программы, чем это предлагается ФЦП «Жилище».

Губернатором Сахалинской области Александром ХОРОШАВИНЫМ утвержден перечень наиболее важных объектов 2011 г., на которые должны быть направлены усилия строителей. Так, должны быть построены или реконструированы музей книги им. Чехова в Южно-Сахалинске, сквер возле МТЦ им. Чехова, Часовня в память о погибших во время несения военной службы в мирное время. Потребовано строгое выполнение графика строительно-монтажных работ по объекту «Крытый ледовый дворец в Южно-Сахалинске».

В ближайшие годы в области будет продолжено строительство объектов по проектам дальнейшего освоения запасов углеводородного сырья на шельфе Сахалина и транспортной инфраструктуры. В этом году во второй этап, до 2015 года, вступает реализация федеральной программы социально-экономического развития Курил, которая требует повышения уровня финансирования.

Правительство Сахалинской области предпринимает усилия по поддержке строительного комплекса. Продолжается возмещение части затрат компаний на уплату процентов по кредитам и части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды предприятиям малого и среднего бизнеса. В минувшем году десяти строительным предприятиям были выделены 84,2 млн рублей субсидий из средств регионального бюджета. В связи с тем, что правительством области в ближайшие годы ожидается серьезный рост объемов строительства, особое внимание уделяется поддержке развития индустрии стройматериалов.

Основной строительный заказ для строительной отрасли в Амурской области на долгую перспективу будут определять потребности трех зон опережающего развития – это природно-ресурсная вдоль БАМа, Приамурская аграрно-индустриальная и Свободненская космическая.

Каждая из зон предусматривает осуществление ряда крупных проектов. Это – создание горно-металлургического кластера, включающего комбинаты по добыче полезных ископаемых, ГОКа мощностью 10 млн тонн железной руды и металлургического комбината. Мощности новой для области отрасли черной металлургии позволят создать около 10 тыс. новых рабочих мест. Должны появиться новые мощности по глубокой переработке древесины, предприятия машиностроения, стекольной и химической промышленности, которые будут обеспечивать развитие сельского хозяйства области с тем, чтобы оно гарантировало продовольственную безопасность ДФО.

Во второй половине этого года в области должны начаться работы по строительству космодрома «Восточный». О масштабах всего предстоящего можно судить по тому, что уже на период строительства предполагается создать 30 тыс. рабочих мест. Как в декабре заявил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН, в ближайшие три года на строительство космодрома будет выделено 24 млрд рублей. Первый космический старт отсюда должен состояться в 2015 г., а к 2020 г. здесь должна будет осуществляться половина космических запусков страны. К тому времени здесь предстоит освоить около 400 млрд рублей, а население г. Углегорска увеличится с 25 тыс. до 50 тыс. человек. Предполагается, что в числе 96 зданий и сооружений, которые должны здесь появиться, будет и новая резиденция Президента РФ.

Очень хорошие перспективы у строителей Еврейской АО, – считает начальник управления архитектуры и строительства правительства области Юрий ЛИТВИН. Главные задачи, которые перед ними стоят в ближайшее время, – это строительство Кимкано-Сутарского ГОКа; сооружение железнодорожного мостового перехода через р. Амур в районе с. Нижнеленинское, которое предстоит начать в этом году, больницы на 120 коек с поликлиникой на 240 посещений в смену в г. Облучье. Ввод жилья в этом году должен составить не менее 52 тыс. кв. м и к 2015 г. плавно увеличится до 80 тыс. кв. м в год. Особая задача – это создание Биробиджанского промышленно-транспортного узла, входящего в состав кластера черной металлургии в Приамурье.

В Приморье предстоящие до саммита АТЭС 2012 г. двадцать календарных месяцев будут особенно насыщены для компаний строительного комплекса.

Помимо нескольких десятков крупных «атэсовских» объектов, предстоит выполнить огромный объем работ по капитальному ремонту и реконструкции зданий, находящихся вдоль гостевых маршрутов, завершить строительство многих временно оставленных строителями зданий и сооружений, ввести после строительства и реконструкции довольно много новых сетевых объектов и их участков и пр.

Эти задачи в комплексе решает ряд целевых федеральных, краевых и муниципальных программ, в частности, программа «Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» на 2008-2012 гг.

В 2011 г. запланировано ввести в эксплуатацию ряд объектов водоснабжения и канализации с завершением строительства нескольких крупных очистных сооружений, построить во Владивостоке Центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, ряд объектов социальной инфраструктуры жилого района «Снеговая падь» и многое другое.

Особенно стоит отметить растущее к Дальнему Востоку внимание Федерального фонда содействия жилищному строительству – РЖС, который накануне Нового года провел аукцион на право аренды участка земли площадью 400 га под малоэтажное строительство в пределах Владивостокского городского округа в районе поселка Трудового, где предполагается построить не менее 500 тыс. кв. метров жилья с современной инженерной и социальной инфраструктурой. Участвовавшие в разработке концепции застройки этого района представители канадских проектных компаний MVH Urban Planning & Design Inc. и Don Wuori Design предложили строить здесь эконом-класс из расчета 50 кв. м на человека, то есть по сегодняшним «западным» стандартам.

При содействии Фонда РЖС началась подготовка к застройке нового района бухты Патрокл, где помимо жилья предполагается развивать рекреационную и административно-деловую зоны. Генподрядчиком, выигравшим право аренды этой территории под строительство, стал «Дальспецстрой».

Вблизи Владивостока в б. Муравьиной генподрядное ОАО «Наш дом – Приморье» уже к 2012 г. должно ввести первую очередь игорной зоны мирового уровня. Вблизи – на стыке границы Артема и Владивостока – предполагается построить крупный спортивный комплекс зимнего отдыха «Синяя сопка». Во Владивостоке должно появиться довольно много новых зданий офисного, торгового и многоцелевого назначения. К сожалению, многие интересные проекты, которые частные инвесторы предполагали начать в преддверии саммита, пока ждут своего часа.

Из объектов промышленного назначения, которые в ближайшее время предполагается построить в крае, можно назвать НПЗ вблизи Находки, новые судостроительные мощности в г. Большой Камень и п. Дунай, завод по сжижению газа. Должна быть реконструирована и переведена на газ крупнейшая в крае Владивостокская ТЭЦ-2. Осуществляется большая программа по строительству и реконструкции объектов энергетики. Предполагается вводить новые современные сборочные и перерабатывающие сырье предприятия...

P.S. Конечно, очень много важного из сделанного строителями ДФО и намеченного на будущее осталось «за бортом» нашего обзора – невозможно объять необъятное. Однако те «штрихи», которые мы смогли выделить, говорят о том, что новое строительство надолго останется определяющим фактором развития Дальнего Востока и уже сегодня оказывает здоровое стимулирующее воздействие на всю его экономику.

Виктор Кудинов, "Дальневосточный капитал".