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Рынок luxury возобновил рост
Эксперты предсказывают, что в 2011 году рост мирового рынка luxury составит 8%. Ранее уже оглашались цифры прогноза роста 3-5%, однако теперь специалисты сделали цифры более оптимистичными, хотя и более скромными, чем в прошлом году, когда рост рынка составил 12%.
Это хорошие новости для мирового рынка предметов роскоши, особенно если учесть проблемы с таким крупным рынком премиум-сегмента, как Япония.
До 2014 года специалисты прогнозируют среднегодовой прирост рынка luxury на 5-6%. Японский рынок luxury упадёт на 5% за этот год, а его прирост начнётся лишь с третьего квартала текущего года. Китайский же по одним прогнозам в 2011-м вырастет на 25%, по другим (в частности, по данным консалтингового агентства McKinsey & Co) удвоится к 2015 году и станет самым крупным в мире. К этому времени он может составить 20% мирового рынка предметов роскоши. В Европе специалисты предсказывают рост премиум-сегмента на 8%, в Америке - на 7%.
Тем временем…
Самый дорогой дом в мире находится в Индии, в городе Антилла. 170-метровый гигант принадлежит самому богатому человеку в Индии - Мукешу АМБАНИ. Этот человек является председателем совета директоров крупнейшей индийской компании Reliance Industries. На строительство этого дома ушло 7 лет и потрачено $1 млрд.
Дизайн здания основан на древнеиндийской традиции гармонизации пространства Ваасту. Идейная вдохновительница - супруга миллиардера Нима АМБАНИ. Это она предложила сделать каждый этаж особенным и применить различные материалы.
Дом высотой 174 метра разделен на 27 этажей. Первые шесть- автостоянка. Особенность здания - двухвысотные этажи. Танцзалы, оранжереи, бары, комната с искусственным снегом - здесь есть все, чтобы можно было отдохнуть и расслабиться. В особняке девять лифтов, на крыше - вертолетная площадка. Его обслуживает огромный штат слуг - 600 человек. А живет в нём… шесть человек.
Самый дорогой телефон в мире - iPhone 3GS SUPREME - сделан под заказ, специально для австралийского бизнесмена. Работа по изготовлению телефона заняла 10 месяцев. Создателем самого дорого телефона в мире является английский ювелир Stuart Hughes из компании Goldstriker. Корпус электронного устройства создан из чистого золота 917 пробы общим весом 271 г., а экран обрамляют 136 бриллиантов, общим весом 68 карат. Вес бриллиантов на навигационной кнопке составляет 7,1 карата. Логотип Apple на задней панели выложен 53 бриллиантами. К смартфону был изготовлен футляр, для создания которого использовали превосходного качества нубук. Самый дорогой мобильный телефон продается совместно с семикилограммовым боксом, который вырезан из цельного блока гранита Кашмир Голд. Цена за комплект составляет 1,92 миллиона фунтов стерлингов, или более 3 миллионов долларов США.
Самый дорогой ковер был продан на аукционе Sotheby's в Катаре за 5 485 000 долларов США. Он был изготовлен в 1860 годах. Предмет из семьи индийского махараджи расшит двумя миллионами жемчужин, украшен сапфирами, бриллиантами и изумрудами. Изначально предполагалось, что ковер будет являться украшением гробницы пророка Мухаммеда в Медине, т.к. предназначался в качестве подарка. Но, к сожалению, махараджа не успел преподнести это изделие в дар, и самый дорогой ковер остался в Индии, будучи помещенным в музей в Дели. Представители аукциона ожидали, что ковер уйдет не менее чем за $20 млн. Однако из-за того, что в аукционе приняло участие меньшее количество людей, нежели изначально планировалось, стартовая цена ковра была снижена до $4 500 000 долларов США. Но это не помешало ковру получить звание «самый дорогой ковер в мире».
Самый дорогой компьютер
До конца 2010 года самым мощным компьютером в мире считался Jaguar производительностью в 1,64 петафлоп. Но в конце 2010 года его потеснил новый китайский суперкомпьютер Tianhe-1A, который почти вдвое мощнее американского лидера. Гонка за создание самого мощного компьютера стала национальной гордостью.
Компьютер Tianhe-1A - «Млечный путь номер один» - создан в Национальном Университете Военных Технологий Китая и имеет производительность в 2,5 петафлоп, что составляет более двух квадриллионов операций за секунду. В нем установлено 14336 центральных процессоров Xeon X5670, а также 7168 графических процессоров Nvidia Tesla M2050. Чтобы создать Tianhe-1A, разработчикам понадобилось $88 млн. Его ежегодное обслуживание требует $20 млн, а численность обслуживающего персонала этой машины составляет 200 человек.
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