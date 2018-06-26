Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
Обнуление ставки НДС для авиаперевозок на Дальний Восток поможет перевозчикам, но не пассажирам
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении нулевой ставки НДС на авиаперевозки пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения располагается на территории Дальневосточного федерального округа, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Правда, даже в случае принятия положительного решения на ценообразовании это вряд ли скажется – всю дополнительную выгоду заберут себе авиакомпании.
В настоящее время НДС на внутренние авиаперевозки в России установлен в размере 10%. Для рейсов в Крым, Севастополь и Калининградскую область действует ставка 0%. Согласно внесенному законопроекту нулевая ставка НДС будет действовать для перелетов в ДФО до 1 января 2025 года.
Как говорится в финансово-экономическом обосновании к документу, сумма, подлежащая возмещению из федерального бюджета, составит не менее 8,6 млрд рублей в год. До 2018 года программы субсидирования авиаперевозок в Калининград, Крым и города Дальнего Востока были отдельными, но для возможности оперативного перераспределения средств было принято решение объединить их в одну программу.
По данным экспертов KPMG, для пяти из девяти субъектов ДФО авиация является безальтернативным видом транспорта, но развитие воздушных перевозок в регионе сдерживают высокие затраты авиакомпаний. При средней цене билета из Центральной России в ДФО 25,7 тыс. рублей в 2016 году расходы на одного пассажира составили 38 тыс. рублей. Доля непокрытых издержек перевозчиков достигает 47%.
В случае принятия закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- Третий DHC-6 из парка "Авроры" получил имя
- В авиакомпании "Аврора" уже лето
- В Москву можно слетать за смешные деньги
- Из Хабаровска в Москву будет летать еще одна авиакомпания
- "Восточный Порт" увеличивает мощность строго по графику
- Владивосток и Благовещенск связал авиамаршрут
Новости раздела
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"