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Разработчики «Винды» разродились собственным планшет-компьютером
Новый планшет-компьютер Surface от Microsoft всем пригож. И тонок, и прочен, и с быстродействием порядок. И порты у него, и подставка, и клавиатура даже. А еще и Windows 8 внутри – ну просто красавчик.
Правда, над тем, что Microsoft заново изобрела ноутбук, уже вовсю шутят блогеры, а на самой презентации не обошлось без курьеза. Но с точки зрения реализации – материалов, дизайна, быстродействия – устройство является просто-таки идеальным воплощением той концепции вычислительного устройства, которую предлагает Micrоsoft. Вопрос, насколько жизнеспособна сама эта концепция.
В своей реализации идеи планшетного компьютера рэдмондцы пытаются просто дать публике то, чего она просит. Узнать сии требования нетрудно – достаточно зайти на любой форум, посвященный гэджетам и почитать реплики людей, критикующих iPad. Тут вам будет и невозможность пользоваться «профессиональными» приложениями, написанными для Windows, и отсутствие – конечно же – клавиатуры, для полноценного редактирования документов, и, чего уж там, отсутствие MS Office. Ну вот, Microsoft решила все эти проблемы одним махом устранить в своем новом устройстве, таким образом победив главного конкурента – iPad.
И что получилось? Что-то нам получившийся комбайн страшно напоминает. Да-да, естественно, первое поколение планшетников от Microsoft (включая трагически несостоявшийся HP Slate). Ну, конечно, исполненное на современном техническом уровне – тонкое, легкое, но – то же самое. Полноценный Windows на планшете. Эта идея и тогда еще казалась отличной, почти всем. И уже тогда оказалось, что на практике готовы платить за такое устройство в общем-то единицы.
Причины просты. Те самые «профессиональные» приложения были вовсе не готовы к работе в планшетном форм-факторе, даже если и запускались. Ну невозможно без существенной переработки продуктивно пользоваться на планшете приложением, рассчитанным на большой экран и мышку, увы. Да и казавшиеся заманчивыми функции комбайна «все-в-одном» по большой части оставались невостребованными.
Покупаем кухонный комбайн в магазине, представляя, как и мясо на котлеты будем молоть, и сок выжимать, и тесто смешивать. А на практике затем покупка собирает пыль на полке – можно и то, и это, да больно долго доставать, собирать, разбирать, да и мыть замучаешься. Накладные издержки превышают преимущества. Лучше уж простенький блендер – почти ничего не умеет, но зато фруктовый фреш пьете каждый день. Закинул фрукты, перекрутил, сполоснул чашку – и всех делов.
Успех iPad в том числе состоялся благодаря тому, что устройство было очень четко спозиционировано как не ноутбук, а нечто, что подходит лишь для определенного круга задач, но на этом наборе работает значительно проще и лучше, чем любые другие устройства. Причем сам круг задач довольно широк – тут и традиционное потребление контента, и какие-то вполне производственные работы, вроде походной звукозаписи или там сбора социологических данных. Главное, что все они не требуют массивного клавиатурного ввода, вполне легко переносятся на тач-интерфейс и, в общем, не забивают голову пользователя сложностями – бери да делай, максимально просто.
Поэтому в комплект поставки iPad и не входит клавиатура, а текстовые процессоры ограничиваются какими-то базовыми функциями. Для решения задач, требующих клавиатуры, пользователь все равно неминуемо предпочтет полноценный ноут (и у Apple есть для таких пользователей предложение – MacBookAir 11, сравнимый по компактности и времени работы с iPad, ну а если нравится ОС WIndows – и тут с ультраноутами все уже совсем неплохо). Если к iPad нужна клавиатура – купить ее не проблема, на рынке их навалом. Более того, есть даже крайне похожие на то, что предлагает Microsoft для своей новинки Surface, от Logitech, например. Но продаются они скромно, вряд ли даже каждый десятый из пользователей iPad их покупает – не особо они нужны, пишет «Слон.Ru».
Так что пока кажется, что Microsoft пытается пройтись по тем же граблям, что и много лет назад. Это, впрочем, не значит, что их планшет не может стать успешным. Вполне может. Если под него будет написано достаточное количество адаптированного под тач-интерфейс программного обеспечения, будет создана мощная экосистема с хорошим контентом – в общем, если будет все то, чего от современного устройства такого рода ждут пользователи.
Однако, ни возможность запускать уже существующие Windows-приложения, ни клавиатура, входящая в комплект, в успехе или неуспехе новинки не сыграют никакой роли. Одно дело то, на что жалуются не попавшие в целевую аудиторию iPad пользователи на форумах. И совсем другое – реальные требования рынка. Какая концепция планшета оказалась более живучей, эппловская или майкрософтовская, мы уже четко увидели в 2010 году.
«Золотой Рог».
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