Российская фанера пошла на взлет

По данным исследования Intesco Research Group «Российский рынок древесных плит и фанеры. Текущая ситуация и прогноз», объем сегмента клееной фанеры российского строительного рынка в 2011 году увеличился на 28,4%, положительная динамика рынка связана в первую очередь с увеличением реальных доходов населения и строительством новых зданий. Строительный бизнес использует исключительно отечественную клееную фанеру, ДСП и ДВП.

На рынок древесных плит и фанеры оказывают непосредственное влияние состояние рынка строительства жилья и рынка производства мебели, поскольку значительная часть этой продукции деревообработки используется в этих секторах строительства. Учитывая, что в новом строительстве доля жилья составляет более 60%, то темпы роста данного сегмента рынка определяют общие темпы роста потребления строительных материалов корпоративными потребителями.

В 2011 году средняя отпускная цена на клееную фанеру была установлена на уровне 16412 рублей за кубометр. Производители увеличили цену на данный продукт по сравнению с предыдущим годом на 22%.

«Золотой Рог».