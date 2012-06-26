Авиакомпании предлагают оставлять пассажиров ни с чем

Минтранс подготовил поправки к Воздушному кодексу, которые могут разрешить в России традиционную для западных авиакомпаний практику продажи невозвратных билетов, пишет газета «КоммерсантЪ».

Минэкономики опубликовало подготовленный Минтрансом проект изменений в Воздушный кодекс, которые касаются порядка возврата билетов. Изменения позволят российским авиакомпаниям применять тарифы, которые не предусматривают возврат провозной платы при отказе пассажира от перевозки.

Напомним, что сейчас, по закону, каждый купленный в России билет можно сдать без каких-либо штрафов, то есть вернув его полную стоимость. Если возврат происходит менее чем за 24 часа до вылета самолета, пассажир получает стоимость билета за вычетом специального сбора, который не может превышать 25% стоимости билета.

Однако Минтранс считает, что "отсутствие у перевозчика правовых оснований для возмещения понесенных им расходов на бронирование и оформление перевозочных документов препятствует корректному формированию цен и влечет увеличение стоимости авиаперевозок для пассажиров".

Проанализировав данные авиакомпаний "Аэрофлот", "Трансаэро", "Сибирь", "ЮТэйр", "Россия" (на их долю приходится 70% пассажирских перевозок), чиновники пришли к выводу, что "сумма возвратов, осуществляемых в связи с отказом пассажиров от перевозки, составляет в среднем 8% от выручки авиакомпаний по продаже билетов", то есть около 22,7 млрд руб. в год, отмечает издание.

Чиновники полагают, что риски на такую сумму авиакомпании закладывают в стоимость авиабилетов, заставляя "добросовестных пассажиров" переплачивать. Министерство уверено, что если авиакомпаниям разрешить продавать до 30% билетов невозвратными, то суммарное снижение тарифов составит 6,8 млрд руб. (то есть 30% от суммы рисков). Такое снижение будет иметь не меньший эффект, чем субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток, на что бюджет ежегодно выделяет около 2,5 млрд руб., пишут чиновники. Еще одним аргументом в пользу принятия поправок Минтранс называет преимущественное положение иностранных компаний, которые, в отличие от российских перевозчиков, могут продавать невозвратные билеты по дешевым тарифам, отмечает газета.

"Золотой Рог".