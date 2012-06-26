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В рыбные магазины начала поступать икра путины-2012
С началом путины лососевый сезон-2012 стартовал и в специализированных рыбных магазинах. Первые партии «стратегического продукта» – свежей икры – начали поступать на прилавки Владивостока, сообщает портал Fishnews.Ru.
Красная рыба этого года в Приморье появится в продаже чуть позже, а пока продавцы пополняют ассортимент деликатесной продукции икрой: «На днях к нам начали поступать первые партии камчатской нерочьей икры. Это продукция морской обработки, из рыбы, которая еще не успела пройти далеко в реки на нерест, поэтому ее икра самая нежная и вкусная, еще с ароматом моря», – рассказала агентству генеральный директор торгового предприятия «Рыбный островок» Ирина КУЗЬМИНА.
Собеседница отметила, что дальневосточные рыбопромышленники в последнее время уделяют большое внимание модернизации производства, поэтому в продажу поступает продукция высокого качества, выпущенная на современном оборудовании, с использованием новых технологий.
– В июне мы традиционно открываем новый «рыбный сезон». К этому времени лососевая продукция (а именно она для наших покупателей – жителей и гостей приморской столицы – представляет основной интерес) прошлогодней путины уже распродается, и мы можем приступать к закупкам свежего товара на год вперед.
Что касается ценовой политики в 2012 году, то, по словам Ирины Кузьминой, каких-либо предпосылок для резких скачков стоимости рыбопродукции нет.
«Золотой Рог».
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