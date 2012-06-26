Пошлины на древесину снизятся в два раза

В 2012 году продолжается восстановление рынков лесозаготовки, древесных плит, ЦБП к докризисным показателям. Согласно данным исследования Экспресс-Обзор «Лесопромышленный комплекс (ЛПК) России. Итоги 2011 и 1 кв. 2012, прогноз до 2015 с учетом вступления России в ВТО», рост объема производства древесных плит в 2011 году составил 29,9% в натуральном выражении и 34,8% в стоимостном по отношению к показателям 2010 года.

Что касается целлюлозно-бумажной продукции, ее объемы производства увеличиваются благодаря стимулированию внутреннего производства продукции глубокой обработки с высокой добавленной стоимостью. По результатам 2011 года можно отметить существенный рост объема рынка как в натуральном (+30% к уровню 2010 года), так и в стоимостном выражении.

В конце 2011 года Россия вступила в ВТО. В рамках вступления Российская Федерация взяла на себя ряд обязательств по снижению таможенных пошлин на некоторые товары. Например, ожидается снижение пошлины на необработанную ель с 25% до 13% (в пределах квоты, размер которой - 6,2 млн куб. м). Кроме того, на необработанную сосну устанавливается квота в размере 16 млн куб. м, а пошлина снижается на 10 процентных пунктов до 15% за кубометр.

Необходимо отметить, что снижение тарифных ставок может дать толчок в развитии заготовки древесины, что, в свою очередь, вызовет сокращение инвестиционных проектов в области глубокой переработки древесины, а также переориентацию производителей древесины на экспорт.

«Золотой Рог».