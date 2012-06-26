Украинским сырам разрешили вернуться на российский рынок

Роспотребнадзор признал 88 видов украинского сыра соответствующими санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

«В лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» Роспотребнадзора поступило 107 образцов сыра производства ЧП КФ «Прометей» филиал «Менский сыр», ООО «Гадячсыр», ЗАО «Пирятинский сырзавод», ОАО «Дубномолоко», из которых полностью исследован 91 образец продукции. В итоге на 88 образцов выдали экспертные заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам», - отмечается в сообщении ведомства.

Напомним, с 7 февраля Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию сыров некоторых украинских производителей из-за несоответствия их продукции российскому техрегламенту на молоко и молочную продукцию. Роспотребнадзор установил, что в составе сыров содержатся растительные жиры, информации о наличии которых не было на этикетке. Это является нарушением российского техрегламента на молоко и молочную продукцию.

«Золотой Рог».