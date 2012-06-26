От подорожания квадрата становятся круглыми глаза

За год средняя стоимость квадратного метра жилья в России подскочила сразу на 8,2%, - подсчитали аналитики Knight Frank. Этот показатель стал восьмым в мире и максимальным со времени окончания кризиса в конце 2009 года. Рост цен на недвижимость происходит, несмотря на рекордные темпы нового строительства и вопреки действиям властей, стремящихся сделать жилье максимально доступным для россиян. Об этом - материал портала rbc-daily.ru.

По итогам 12 месяцев к концу первого квартала 2012 года Россия заняла восьмое место в мире по скорости увеличения средней цены во всех сегментах жилой недвижимости. При этом раньше Россия не поднималась в рейтинге Global House Price Index выше 30-го места. По данным Knight Frank, средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке составила 44 956 руб. Как говорится в материалах компании, положительная динамика наблюдается впервые с четвертого квартала 2010 года. Между тем год назад Россия занимала 49-е место из 50 возможных. В этом году первые три места заняли Бразилия (+23,5%), Эстония (+13,9%), а также Индия (+12%). Кроме них быстрее, чем в России, цены на жилье росли в Австрии, Германии, Колумбии и Турции.

Тем временем в России динамика роста цен по сравнению с уровнями шести- и трехмесячной давности оказалась еще более впечатляющей, - отмечается в отчете Knight Frank. Так, в сравнении с третьим кварталом 2011 года жилье в России подорожало на 4,8%, что стало шестым результатом в мире, а по сравнению с четвертым кварталом 2011 года прибавка составила 2,9%, позволив войти в первую пятерку. Всего в этом году приняли участие в рейтинге 53 страны мира.

Согласно материалам Минрегионразвития, в первом квартале 2012 года в числе российских регионов, лидирующих по стоимости жилья, помимо традиционно ведущих Москвы и Санкт-Петербурга значатся Сахалинская и Московская области, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Якутия.

Напомним, что в начале мая президент РФ Владимир ПУТИН подписал указ, согласно которому правительству России поручено снизить к 2018 году стоимость 1 кв. м жилья на 20% «путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса».

Между тем уже в этом году темпы строительства жилья в России могут стать рекордными, - говорил в апреле экс-министр регионального развития Виктор БАСАРГИН. В частности, за первые три месяца этого года в РФ было сдано почти 10 млн кв. м жилья, что примерно на 6% больше, чем в январе-марте 2011 года. По итогам прошлого года в стране было построено 788 тыс. квартир, что стало максимальным показателем с 1990 года.

В целом же данные глобального исследования Knight Frank неутешительны. Индекс цен на жилье продемонстрировал рекордно низкие темпы роста с пика кризиса в 2009 году: всего 0,9% за 12 месяцев к концу марта 2012 года. Среди главных причин эксперты называют сомнения относительно будущего еврозоны, а также действия правительств азиатских стран, направленные на охлаждение рынков жилья. Как отмечается в материалах консалтинговой компании, в течение первого квартала 2012 года цены на жилье в мире оставались стабильными, но впервые с четвертого квартала 2009 года среднегодовые темпы роста оказались ниже 1%.

«Золотой Рог».