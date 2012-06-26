В мае в России строили ударно

В России в мае 2012 года было построено 3,1 млн квадратных метров жилья, что на 7% больше, чем в мае 2011 года, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

До этого в течение двух месяцев фиксировалось снижение объемов жилищного строительства в годовом сравнении: в апреле - на 5,6% и в марте на 4%. Это произошло после десяти месяцев роста.

За январь-май 2012 года было введено 15,8 млн кв. м жилья (на 3,7% больше, чем в январе-мае 2011 года).

Как сообщалось, в 2011 году было построено 62,3 млн кв. м жилья, на 6,6% больше, чем в 2010 году.

Объем работ, выполненных в целом по виду деятельности «Строительство», в мае 2012 года составил 401,1 млрд рублей - на 7,1% больше соответствующего периода предыдущего года, в январе-мае 2012 г. - 1 трлн 560,2 млрд рублей (рост на 5,4%).

«Золотой Рог».