Дальневосточный центр глубокой переработки древесины будет ориентирован на Японию

Планы на II квартал 2012 года у хабаровских лесопромышленников серьезные: ОАО «Дальлеспром» завершит первый этап строительства и введет в эксплуатацию Дальневосточный центр глубокой переработки древесины в г. Амурске, а завод малазийской компании «Римбунан Хиджау Групп» в п. Хор планирует удвоить объемы производства плит МДФ высокой плотности. Однако увидят ли данную продукцию нуждающиеся в ней местные производители мебели – большой вопрос.

Первым компонентом Дальневосточного центра глубокой переработки древесины, над строительством которого сегодня активно работает ОАО «Дальлеспром» (холдинг RFP Group), станет завод по производству лущеного шпона. Состоять он будет из трех линий – двух универсальных, с возможностью изготовления большеформатного шпона, и одной, производящей только шпон размера 3х6 футов. По словам президента RFP Group Зарэ АРУТЮНЯНА, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, а также ввод в промышленную эксплуатацию будут осуществлены уже во втором квартале 2012 года.

Досье "ЗР"

На первом этапе строительства лесоперерабатывающего центра (2009-2013 гг.), в Амурске будет организовано производство не только лущеного шпона (с мощностью 300 тыс. кубометров в год), но и сухих пиломатериалов (230 тыс. куб. м), плит МДФ (300 тыс. куб. м), технологической щепы (500 тыс. куб. м). Общий объем запланированных инвестиций превышает $375 млн. На начало 2012 года было освоено только $100 млн.

Однако важно отметить, что, несмотря на достаточно высокий спрос на данные материалы на региональном рынке, продукция этих предприятий будет ориентирована главным образом на японский рынок. Как сообщают открытые источники, поставщиком оборудования для лесоперерабатывающего центра выступает японская компания HashimotoDenkiCo, заключив договор с которой, «холдинг RFP Group обеспечивает себе гарантированный сбыт готовой продукции в Японии».

Впрочем, на потребности внутреннего рынка по-прежнему будет ориентировано другое предприятие холдинга – «Амурский ДОК», информация о работе которого, что интересно, носит противоречивый характер. По словам заместителя министра природных ресурсов Хабаровского края, председателя комитета лесной промышленности Вячеслава КОВАЛЕВА, произошедший в прошлом году на комбинате пожар привел к проблемам на региональном рынке мебельных материалов.

- Амурский ДОК специализировался на выпуске плит ЛДСП, составляющих основу мебельного производства, и был ориентирован исключительно на внутренний рынок, - рассказал «ЗР» Вячеслав Ковалев. – Сейчас идет реконструкция предприятия, в ходе которой его руководством принято решение вдвое увеличить мощность, включив его в единую производственную цепочку центра глубокой переработки древесины в Амурске.

Однако, как отмечают сами производители мебели, пожар на «Амурском ДОКе» был столь незначительным, что к каким-либо проблемам на рынке не привел.

- Предприятие работает в штатном режиме, и никаких проблем с поставками ДСП мы не испытываем. Пожар не повлиял на изменение производственных мощностей, - сообщил генеральный директор мебельной компании «Олимп» (г. Комсомольск-на-Амуре) Владислав ЛАЗАРЕНКО.

Кстати, производством ЛДСП в регионе, по словам Вячеслава Ковалева, занимается также компания «Аркаим». Однако, несмотря на то, что предприятие готово перенаправлять часть продукции на внутренний рынок, оно «не согласно отпускать его дешевле, чем продает за рубеж, т.к. необходимо возвращать миллиардные кредиты». Кстати, руководство «Аркаима» уже и само задумывается о начале производства мебели на базе компании. Во всяком случае, сейчас рассматриваются различные перспективные варианты расширения производства на данном направлении, рассказал замминистра природных ресурсов.

- А вообще, на внутренний рынок, отличающийся небольшими размерами, мы ориентируем сегодня компании малого и среднего бизнеса, - отмечает Вячеслав Ковалев. – Они имеют небольшие участки лесозаготовки, не могут создать большого производства для выхода на международную торговлю, но и продавать дальше сырье все сложнее. Потому мы предлагаем владельцам малого бизнеса организовывать небольшие мощности по выпуску лесопродукции для нужд местного населения и корпоративных потребителей.

Но если с поставками ЛДСП региональные мебельщики проблем не испытывают, то совсем иная ситуация – с плитами МДФ, которые также применяются в мебельном производстве. По словам Владислава Лазаренко, местные мебельные компании по-прежнему вынуждены завозить эти материалы из западных регионов страны, что негативно сказывается на себестоимости и конкурентоспособности дальневосточной продукции. И если плиты МДФ, которые планирует выпускать холдинг RFP Group, будет ориентирован на рынок Японии, то основные надежды местным мебельным компаниям остается возлагать на завод малазийской компании «Римбунан Хиджау Групп» в п. Хор, который начал работу в октябре прошлого года и готов к выходу из тестового режима.

В апреле-мае 2012 года предприятие планирует ввести вторую смену и вдвое увеличить выпуск продукции. По информации из открытых источников, завод уже изготовил более 6,5 тыс. кубометров плит МДФ, а в планах на текущий год – выпустить еще 45 тыс. кубометров. Впрочем, выйти на проектную мощность – 150 тыс. куб. м древесноволокнистых плит высокой плотности в год – предприятие планирует к 2014 году, т.е. чуть позже, чем ОАО «Дальлеспром». Кстати, именно предприятие холдинга RFP Group может стать одним из поставщиков сырья для малазийской компании, т.к. производство высококачественной продукции на ее заводе позволяет использовать отходы деревопереработки и лесозаготовок. По данным пресс-службы правительства Хабаровского края, в настоящее время представители комитета лесной промышленности помогают иностранному инвестору наладить взаимодействие с другими ресурсоперерабатывающими компаниями по поставке отходов производства.

- Чтобы снизить себестоимость продукции, «Римбунан Хиджау» необходимо развивать кооперацию с близлежащими предприятиями. Сегодня уже идут поставки щепы для выпуска плит МДФ с завода «Амур Форест», расположенного в п. Березовый Солнечного района, - подчеркнул Вячеслав Ковалев. - Мы прорабатываем этот вопрос и с другими лесопользователями, в том числе, с ОАО «Дальлеспром».

Стоит отметить, что уже произведенные за полгода работы завода плиты МДФ региональными мебельными компаниями еще не были «опробованы». Но насколько изменится ситуация при выходе предприятия из тестового режима, сказать сегодня сложно. В «Римбунан Хиджау Групп» от комментариев пока воздерживаются.

Глеб АЛЕНИШКО, "Золотой Рог".