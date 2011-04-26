Недружелюбная, однако, страна

В марте эксперты Всемирного экономического форума в Давосе определили максимально привлекательные для развития туризма страны.

Самой привлекательной страной для путешественника эксперты признали Швейцарию (5,66 балла). По мнению экспертов, Швейцария обладает ярко выраженным национальным колоритом, который привлекает граждан других стран. Второе место в рейтинге заняла Австрия (5,54 балла). Тройку лидеров замыкает Германия (5,48 балла). Далее следуют Исландия, США, Гонконг, Канада, Сингапур, Люксембург и Великобритания. Из стран бывшего СССР наибольшим потенциалом туристического бизнеса обладает Грузия (66 место). Россию эксперты давосского форума поместили на 68-е место. Н ашей стране присвоили последнее, 124 место по критерию дружественности законодательства к иностранным инвестициям, а также 113 место по экологии и 104-е по дружелюбности к туристам. Относительно высокие позиции у нас только по уровню авиационной инфраструктуры, медицинскому обслуживанию и культурным ресурсам. Россия перспективная в туристическом плане страна, уверены эксперты.