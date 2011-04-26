Ярмарки вакансий малоэффективны

Каждый третий житель России посещал ярмарки вакансий. 80% респондентов-соискателей, согласно опросу портала по поиску работы Joblist.ru посещают ярмарки вакансий для того, чтобы найти работу. К сожалению, большинству из них трудоустроиться так и не удается.

Работу находят только 17% везунчиков, а 10% - подработку к основному месту работы. Тем не менее, эффективность поиска работы на ярмарках вакансий оценивается соискателями удовлетворительно. Но есть и подводные камни - каждый третий респондент, посещавший ярмарки вакансий, отметил, что сталкивался с недобросовестными работодателями.

Участники опроса поделились тем, что им больше всего нравится в ярмарках вакансий и тем, чем они не довольны. Среди положительных откликов - возможность получить информацию из первых рук, неплохой выбор предложений, живое общение с работодателем. Не довольны соискатели очередями, толпой и низкой эффективностью ярмарок вакансий.

Чтобы улучшить эффективность поиска работы на ярмарках вакансий, участники опроса предлагают усилить контроль над работодателями, участвующими в мероприятиях, и исключать недобросовестных. По словам респондентов, целесообразно было бы указывать на стойках компаний, чем именно занимается тот или иной работодатель, они призывают уделить особое внимание раздаточным материалам и схемам, которые помогают быстрее сориентироваться на месте, не создавая очереди.