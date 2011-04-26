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Полпред и президент проанализировали дальневосточный рынок труда

26 Апреля 2011, 02:29 | Дальний Восток

Ситуацию на Дальневосточном рынке труда обсудили Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ и полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор ИШАЕВ.

«Сегодня есть две проблемы: проблема трудоустройства и проблема дефицита рабочих рук, - сказал, отвечая на вопросы президента, Виктор Ишаев. - Сейчас иностранной рабочей силы в регионе регулярно работает порядка 100 тысяч. При этом затребовано ещедополнительно 110–112, при этом стоит на учете безработных от 80 до 90 тысяч. Если разумно посмотреть, то сегодня дефицит порядка 250 тысяч человек. Есть, конечно, профессии низкоквалифицированные. Сегодня мы говорим о развитии судостроения, и нам необходимы именно квалифицированные рабочие кадры - мы собираемся производить нефтеналивные суда водоизмещением 100 тысяч тонн и более; в России не было такой практики, поэтому очень нужны люди высокой квалификации».

Именно поэтому, по словам Виктора Ишаева, необходимо сохранить начальное и среднее профессиональное образование, а также развивать государственно-частное партнерство. «Мы пробовали такую систему, когда за счет государства мы готовим профессии, которые необходимы народному хозяйству, особенно рабочие профессии, а предприятия берут и бесплатно проводят стажировку, они готовят специалистов у себя. За счет этого мы заключаем трехсторонние контракты. Контакт с работодателем должен возникать на основе профессионального образования.. Такого рода координация сегодня исключительно важна», - считает полпред.

Автор: По сообщениям информагентств
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