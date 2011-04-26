В поисках рыбы

Вполне возможно, что уже вскоре будет принято решение о строительстве новых заводов в Дальневосточном округе или регулярных поставках сырья с Дальнего Востока для рыбокомбинатов центральной России. В Приморье по приглашению Ассоциации добытчиков минтая с неформальным визитом побывали представители Союза переработчиков морепродуктов России.

Досье «ЗР»

15 октября 2010 года рыбопромышленные торгово-производственные компании учредили Союз переработчиков морепродуктов (далее Союз). Указанное объединение юридических лиц создано с целью выработки единых стратегически важных подходов к решению задач по улучшению состояния рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации, повышения его инвестиционной привлекательности, консолидации работы операторов рынка по созданию и соблюдению установленных законодательством правил деятельности, формирования цивилизованных рамок сотрудничества, взаимодействия перерабатывающих предприятий, решения вопросов продовольственной безопасности, содействия органам государственной власти в применении мер, направленных на противодействие коррупции в отрасли.

В состав Союза вошли представители компании ООО «Альбатрос», ООО «Полар Сифуд Раша», ООО «Балтко», ООО «Новая Аляска», ООО «Агама Роял Гринланд, ООО «Си Прод», которые совокупно занимают более 80% рынка по переработке креветок и морепродуктов в Российской Федерации.

Как рассказал «ЗР» председатель союза Юрий АЛАШЕВ, за время визита они встретились с представителями крупнейших рыбодобывающих предприятий, в числе которых «ТУРНИФ», «Океанрыбфлот», Находкинская «БАМР», «Магаданрыба».

«Цель нашего визита - понять, как правильно подходить к развитию береговой переработки и дальнейшему сбыту этой продукции в розничных сетях при сотрудничестве с вашими предприятиями, - говорит Юрий Алашев. - Поэтому встреча с представителями рыбного бизнеса была ознакомительной. Мы встречались с руководителями компаний, обсуждали возможности поставок сырья, узнавали цены, размер минимальных и максимальных партий, регулярность поставок».

Представители делегации не скрывали, что заинтересованность переработчиков в поставках сырья от конкретных компаний мотивируется тем, что сегодня необходимо уйти от неких абстрактных идей о том, что вся выловленная рыба должна идти на переработку в Россию. Представители этого сектора активно обсуждают две модели развития этого бизнеса. Одни эксперты утверждают, что экономически невыгодно строить крупные рыбоперерабатывающие заводы в непосредственной близости к районам промысла, так как они далеки от рынков потребления.

«Это приведет к тому, что длинное логистическое плечо заставит бизнес создавать товарные запасы на промежуточных этапах, вдобавок у многих продуктов переработки ограниченные сроки реализации, а рынок требует, чтобы путь от завода до прилавка был минимальным. С другой стороны, переработка в регионах может быть выгодна при условии, что будет выработан оптимальный бизнес-процесс. То есть понятный и востребованный рынком продукт со стабильным потребительским спросом и несложной и дешевой логистикой. Это может быть филе того же минтая, либо какая-то продукция из кальмара. В этой связи мы ознакомились с программой развития переработки, принятой в Приморском крае. Этот новаторский опыт, безусловно, интересен для нашего сектора, и сегодня мы рассматриваем возможность участия в этой программе предприятий нашего союза», - подчеркнули переработчики из центра России.

Переработчиков поддержал президент Ассоциации Добытчиков Минтая Герман ЗВЕРЕВ. По его словам, сегодня обозначено сближение двух важнейших секторов в рыбохозяйственном комплексе страны. «В секторе добычи установлен порядок, его теперь надо переносить в сектор доставки и складирования рыбопродукции. Основной упор надо делать на этот сегмент. Приезд коллег из Союза переработчиков для наших рыбаков означает многое. Во-первых, те, в чьих руках сосредоточены контракты на реализацию крупной партии рыбопродукции, услышали тех, кто эту продукцию вылавливает. Такие визиты и знакомства на уровне первых лиц содействуют заключению конкретных контрактов, так как очень часто взаимодействие перерабатывающих заводов и крупных российских трейдеров происходит на уровне общения менеджера по закупу. Но, когда встречаются первые лица, они могут договориться о работе на перспективу, возможно, даже без получения определенной финансовой выгоды в данный момент».

«Переработка рыбопродукции - сложный бизнес, еще сложней выстроить единую технологическую цепочку: добыча - завод - розничная сеть. Мы внимательно анализируем опыт ваших береговых предприятий. К сожалению, большинство из них закрылись, так как не смогли выжить в рынке. На мой взгляд, это произошло потому, что все крупные перерабатывающие заводы открывались как некий дополнительный бизнес рыбодобывающих компаний. Опыт неудачный, но полезный. Понятно, что переработка и сбыт требуют совершенно других навыков от управленцев и другой бизнес - стратегии. У нас этот опыт уже есть. Но нам необходимо обкатать пилотные проекты, а потом говорить о каких-то масштабных инвестиционных планах. Есть еще одна проблема - слабая финансовая составляющая. У российских компаний ограничен финансовый ресурс, они не могут выкупить и 15% всех биоресурсов, добываемых в России. Тем не менее мы готовы приобретать рыбу и морепродукты для своих производств, готовы идти с ними в сети и конкурировать с импортными аналогами. Но пока мы будем это делать в небольших масштабах», - подчеркнул Юрий Алашев.