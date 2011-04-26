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Жилищное строительство выросло
В России в марте 2011 года было построено 4 млн квадратных метров жилья, что на 13,5% больше, чем в марте прошлого года, сообщила Федеральная служба государственной статистики.
Рост в марте наблюдался впервые с начала года - в январе было падение на 16,3% в годовом выражении, в феврале - снижение на 6,4%.
В целом за I квартал 2011 года было построено 9,3 млн квадратных метров жилья, что на 2,2% меньше, чем за аналогичный период 2010 года.
Всего в январе-марте в России было построено 107,2 тыс. новых квартир.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в марте 2011 года составил 281,8 млрд рублей, или 104,2% к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-марте 2011 года - 663,7 млрд рублей, или 101,6%.
За 2010 год жилищное строительство сократилось на 3% по сравнению с 2009 годом, было введено 58,1 млн кв. м нового жилья.
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