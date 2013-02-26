Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дальневосточники знают толк в шоколаде, зато не разбираются в кофе
С каждым месяцем россияне демонстрируют большую экономическую уверенность. Люди стали больше баловать себя. Об этом свидетельствуют последние исследования компании «Ромир». Индекс с условным названием «Кофе с молоком» отражает уровень экономической уверенности россиян. Последние месяцы индекс постоянно растет, демонстрируя желание людей тратить деньги на удовольствия.
Базой для расчета индекса «Кофе с молоком» является динамика цен и объемов потребления 4 категорий товаров: кофе, молоко, бутилированная вода и шоколад.
«Рост доходов населения, безусловно, заметен. Это выражено в увеличении объема продаж молочной продукции. Постоянно увеличивается спрос на кофе. В целом ощущается увеличение продаж всей группы продуктов, даже без проведения специальных исследований», - говорит представитель одной из сети гипермаркетов Владивостока.
Рост потребности в шоколаде ощущают на главной кондитерской фабрике края.
«Сегмент плиточного шоколада развивается стабильно и показывает ежегодный рост. Положительная динамика в категории шоколада обеспечивается как за счет новых покупателей, так и за счет увеличения потребления постоянными приверженцами. Увеличивается количество продвинутых потребителей шоколада, которые стремятся приобретать натуральный и полезный для здоровья продукт, они готовы переплачивать за премиальность, поэтому растет популярность темного шоколада с полезными добавками. Тенденция отрасли трех последних лет - эксперименты с новыми необычными вкусами. Так, шоколад с добавлением морской капусты и морской соли пользуется повышенной популярностью», - говорит менеджер по маркетингу «Приморского кондитера» Павел ВАЙМУГИН.
«Потребление зернового кофе в России растет, по растворимому мы на первом месте в мире. Рынок дорогого кофе speciality cooffee и cup of exelent набирает обороты в западных регионах страны. Ситуация на Дальнем Востоке иная. Около 30% кофеен отличаются уровнем более-менее, с остальными все хуже. Почему кофейни так активно развиваются? Неразборчивый покупатель у нас», - говорит менеджер оптовой компании TeaPoint Вадим НЕКРЫЛОВ.
По словам директора международной оптовой компании Saigon Impex Сергей ГОЛОВАЧА, спрос на кофейные продукты последние несколько лет растет постоянно. Но нужно особо отметить повышение спроса на кофе в последние полгода.
«Согласно нашей статистике и отзывам менеджеров по продажам, последние 6-7 месяцев спрос на кофе различных видов (в зернах, молотый, растворимый, кофейные напитки) постоянно и быстро растет. За последние полгода количество запросов увеличилось минимум на 40-50%. Виден рост спроса на новые виды и сорта кофе, в частности повышается популярность вьетнамского кофе. При этом наблюдается довольно равномерный спрос на кофейную продукцию различных ценовых категорий - от недорогих до элитных сортов. Если мы говорим о кофе, то покупатели стараются выбирать качественную продукцию и редко делают выбор только по цене. Также в последнее время все большую популярность обретает сублимированный кофе «freeze dried» - растворимый кофе, изготовленный по современной технологии, позволяющей максимально сохранять вкус и аромат свежего кофе. До 30-40% запросов сейчас приходится на этот вид кофе», - рассказывает Сергей Головач.
Елена ЕМЕЛЬЯНОВА. Фото Игоря Кравца. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
"Рост доходов населения, безусловно, заметен" а особенно это заметно по росту цен.