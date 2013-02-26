Дальневосточники знают толк в шоколаде, зато не разбираются в кофе

С каждым месяцем россияне демонстрируют большую экономическую уверенность. Люди стали больше баловать себя. Об этом свидетельствуют последние исследования компании «Ромир». Индекс с условным названием «Кофе с молоком» отражает уровень экономической уверенности россиян. Последние месяцы индекс постоянно растет, демонстрируя желание людей тратить деньги на удовольствия.

Базой для расчета индекса «Кофе с молоком» является динамика цен и объемов потребления 4 категорий товаров: кофе, молоко, бутилированная вода и шоколад.

«Рост доходов населения, безусловно, заметен. Это выражено в увеличении объема продаж молочной продукции. Постоянно увеличивается спрос на кофе. В целом ощущается увеличение продаж всей группы продуктов, даже без проведения специальных исследований», - говорит представитель одной из сети гипермаркетов Владивостока.

Рост потребности в шоколаде ощущают на главной кондитерской фабрике края.

«Сегмент плиточного шоколада развивается стабильно и показывает ежегодный рост. Положительная динамика в категории шоколада обеспечивается как за счет новых покупателей, так и за счет увеличения потребления постоянными приверженцами. Увеличивается количество продвинутых потребителей шоколада, которые стремятся приобретать натуральный и полезный для здоровья продукт, они готовы переплачивать за премиальность, поэтому растет популярность темного шоколада с полезными добавками. Тенденция отрасли трех последних лет - эксперименты с новыми необычными вкусами. Так, шоколад с добавлением морской капусты и морской соли пользуется повышенной популярностью», - говорит менеджер по маркетингу «Приморского кондитера» Павел ВАЙМУГИН.

«Потребление зернового кофе в России растет, по растворимому мы на первом месте в мире. Рынок дорогого кофе speciality cooffee и cup of exelent набирает обороты в западных регионах страны. Ситуация на Дальнем Востоке иная. Около 30% кофеен отличаются уровнем более-менее, с остальными все хуже. Почему кофейни так активно развиваются? Неразборчивый покупатель у нас», - говорит менеджер оптовой компании TeaPoint Вадим НЕКРЫЛОВ.

По словам директора международной оптовой компании Saigon Impex Сергей ГОЛОВАЧА, спрос на кофейные продукты последние несколько лет растет постоянно. Но нужно особо отметить повышение спроса на кофе в последние полгода.

«Согласно нашей статистике и отзывам менеджеров по продажам, последние 6-7 месяцев спрос на кофе различных видов (в зернах, молотый, растворимый, кофейные напитки) постоянно и быстро растет. За последние полгода количество запросов увеличилось минимум на 40-50%. Виден рост спроса на новые виды и сорта кофе, в частности повышается популярность вьетнамского кофе. При этом наблюдается довольно равномерный спрос на кофейную продукцию различных ценовых категорий - от недорогих до элитных сортов. Если мы говорим о кофе, то покупатели стараются выбирать качественную продукцию и редко делают выбор только по цене. Также в последнее время все большую популярность обретает сублимированный кофе «freeze dried» - растворимый кофе, изготовленный по современной технологии, позволяющей максимально сохранять вкус и аромат свежего кофе. До 30-40% запросов сейчас приходится на этот вид кофе», - рассказывает Сергей Головач.

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА. Фото Игоря Кравца. Газета «Золотой Рог», Владивосток.