"Зеленый угол" во Владивостоке превратится в "Новый город"?

Строители, уже в конце 80-х годов жаловавшиеся на отсутствие места для новостроек, к строительству нового жилого района Владивостока «Зеленый угол» собирались приступить сразу же после того, как исчерпает потенциал своего развития 71-й микрорайон.

Но близкие перспективы однажды стали далекими. Долгое время в городе строили понемногу и «точечно». И даже когда через 20 лет в город вернулось крупное комплексное строительство жилья на новых территориях, то «Угол» сначала уступил свою очередь в пользу района «Снеговая падь», потом пошли «Патрокл», «Солнечная долина». Кроме того, жесткую конкуренцию «Зеленому углу» сегодня могут составить и другие перспективные районы города - «новая» Седанка, «Уссурийский» (восточнее ТЭЦ-2) , «Лазурный» (Шамора), Емар, Синяя сопка и пр.

Но в ближайшие год-два «Зеленый угол» все же может начать осваиваться. Все предпосылки к этому уже есть. Появился реальный инвестор, который настроен осваивать приличную часть его территории, которую он уже готовит к строительству.

Последний всплеск внимания к этой территории проявился на волне подготовки Владивостока к саммиту АТЭС в 2009 году. В числе других ее показывали высоким столичным чиновникам, отмечая множество «плюсов», которыми она обладает для жилищной застройки. Ее площадь составляет 332 га - это меньше, чем площадь «Снеговой пади» (550 га), но больше, чем площадь «Патрокла» (около 200 га). Если проектирование этой новой территории будет ориентироваться на аналогичную плотность населения, как в уже строящихся жилых районах, то вероятно, что по окончании строительства на Зеленом углу будет проживать около 35-40 тысяч человек.

Около года назад, 27.02.2012 г. администрация Владивостока приняла Постановление №719 «О подготовке документации по планировке территории в части проекта планировки территории в районе «Зеленый угол». Гражданам и юридическим лицам, заинтересованным в развитии этой территории, постановлением было предложено подать свои предложения, которые желательно учесть при работе над проектом планировки. Свежим постановлением от 08.02.2013 г. №325 в предыдущее были внесены поправки и отмечено, что в отдел по работе с гражданами администрации по-прежнему можно обращаться со свежими идеями по поводу проекта планировки «Зеленого угла».

В городском бюджете Владивостока в рамках целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Владивостокского городского округа на 2012-2015 гг.» в этом году предусмотрены затраты 45,7 млн рублей на проектирование трех новых жилых районов: «Зеленый угол», «Босфор Восточный» (на Чуркине) и «Уссурийский» (вблизи пос. Горностай).

«Новый город» требует доработок

В принципе проект планировки Зеленого угла - «Новый город», одобренный градосоветом, - уже имеется и обсуждался в администрации города три с половиной года назад. Представляли его тогда на обсуждение архитекторы Андрей КОНДРАТЬЕВ и Евгений ЗАЙЦЕВ, а выполнен он был по заказу будущего застройщика.

Андрей Кондратьев считает, что заявленный тогда проект учитывал оптимальные возможности развития этой территории, и он сегодня может быть использован за основу для проектирования отдельных объектов и групп объектов, которые могут насытить эту территорию. Но нужна и его корректировка с учетом сложившихся после строительства объектов АТЭС реалий, изменений в законодательстве и пр. Например, новая объездная дорога на участке от ул. Снеговой до золоотвалов ТЭЦ-2 теперь становится восточной границей будущего жилого района. Есть хорошие возможности его связей с дорожной сетью города через ул. Нейбута и район авторынка, через промзону на ул. Фадеева, организации проезда на ул. Сахалинскую, но над ними надо будет поработать, чтобы сделать удобнее.

Уже разработана развязка, которая должна организовать выезд на дорогу Аэропорт - Новый - Де-Фриз - Седанка - о. Русский: появился рабочий проект, посчитана смета и пр.

Амфитеатр верхней части долины р. Объяснения, в которой будет расположен жилой район, имеет юго-восточную направленность. То есть зимой гребень сопки сможет защищать его от сильных холодных ветров. Это тоже неплохой плюс. Да и туманов здесь заметно меньше, чем в районе бухты Тихой.

Проявивший к этому району интерес инвестор не только финансировал проект планировки «Зеленого угла», но уже и производил в конце 2011 года снос под новое строительство комплекса тепличного совхоза «Приморье», делает проект строительства на его месте первой группы из 5-6 жилых зданий, получает разрешение на строительство. А начать строительство предполагается в следующем году.

От стратегии к тактике

Исходя из концепции, которая для этого района была предложена, возможно поэтапное строительство отдельных групп домов в 9-12 этажей с минимумом, что должно быть рядом с ними - магазин, детский сад, парковки и пр., и затем - общий для всего жилого района центр. Между собой они будут соединяться дорогами и пешеходными связями, но между ними сохранится зеленая парковая зона. В таком ключе нередко застраиваются отдельные жилые районы в соседней с нами Корее. Предполагается, что в природную составляющую проекта надо будет вложить большие средства, чтобы этот район города мог лучшим образом использовать возможности рельефа и оригинального благоустройства. Кстати, привязка домов также предполагает максимально щадящий режим для сохранения уникального рельефа местности.

Вероятно, что строительство этого жилого района в качестве единого застройщика сможет взять на себя город, как это в прошлом и практиковалось, или - крупная строительная компания, как это сейчас делается на примере «Снеговой пади» и «Патрокла». Для строительства внутрирайонной инфраструктуры очень важное значение будет иметь: какими средствами в развитие этого района Владивостока вложатся бюджеты - городской и краевой. И - может быть, не зря показывали эти места гостям, которые могут помочь реализации проекта на уровне РФ.

Архитекторы считают, что на территории Зеленого угла под жилые зоны можно использовать около 200 га. Наибольшей может стать микрорайон на 15 тыс. жителей - в основном на равнинной территории, которая ближе к ТЭЦ-2. Затем строительство может продолжиться, и на возвышенных местах, в том числе на месте авторынка, который в этом году будет отмечать свое 20-летие, могут появиться еще два микрорайона - по 8-10 тыс. жителей каждый. Предполагается, что первый микрорайон может строиться исключительно на частные средства, а остальные - по целевым бюджетным программам жилищного строительства. В основном жилье здесь предлагают строить экономкласса. Доступное по ценам для населения.

Пока очень трудно представить: какими темпами «Зеленый угол» сможет возводиться. Но к 2020 году этот проект, если все пойдет успешно, имеет хорошие шансы быть реализованным. В худшем случае он может быть отложен еще на несколько лет для «генерации сил» инвесторов и строителей.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.