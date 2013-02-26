Приморье хочет войти в тройку крупнейших бункеровочных хабов АТР вместе с Сингапуром и Пусаном

Владельцы и руководители компаний Дальневосточного федерального округа и стран АТР, чья деятельность связана с портовой отраслью, находят новые возможности усиления привлекательности портов Приморья для захода судов. Основным инструментом в этой сфере представители бизнес-сообщества рассматривают управление рынком бункеровок судов. Власти обещают помочь в реализации планов.

На 74-м заседании Бизнес-Клуба «Диалоги» перед бизнес-сообществом и высшими чинами возникла насущная необходимость решения проблем, связанных с развитием портов и транспортной логистики на Дальнем Востоке. На заседании акцентировалось внимание на такой проблеме, как недоосвоенность территории, как на одной из самых главных причин слишком медленного развития потенциала округа.

Сейчас страна утрачивает свой транзитный потенциал в силу ускоренного развития конкурирующих с Россией в этом секторе стран. Основной угрозой является создание альтернативы Транссибу на территории Китая и Казахстана. Помимо этого, в связи с переходом на газ, изменяются перспективы рынка российского топочного мазута: падает внутреннее потребление и растет предложение мазута на экспорт. Но это приводит к снижению его цены на фоне снижения потребления мазутов в мире.

Кроме того, в 2015 году вступают в действие новые положения Международной Конвенции MARPOL, принятые в 2005 году, которые предусматривают использование судами, следующими из Юго-восточной Азии (ЮВА) в США, мазута с содержанием серы не более 1%. Таким образом, российский мазут с содержанием серы до 3% потеряет рынки сбыта в портах Сингапура, США и Японии.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по транспорту Михаил БРЯЧАК считает, что все нужно было делать еще вчера. «Вчера мы должны были уделить больше внимания всему вопросу внешней торговли, вчера мы должны были многое сделать, чтобы транзитный потенциал наш реализовывался. Огромный потенциал развития страны пока еще мало востребован. В Государственной Думе возникло понимание, что обеспечение внешних торговых грузопотоков всего комплекса: портовой деятельности, бункеровочного рынка - это как отдельный, так и в целом взятый вопрос обеспечения администрирования внешних грузопотоков страны, который отстает от требования, отстает от мировой практики, отстает от необходимых форм повышения эффективности. И в настоящее время в Государственной Думе создан Кондиционный совет по оптимизации внешних торговых грузопотоков. Данный совет создан для того, чтобы весь комплекс, входящий в процедуру обеспечения контроля продвижения внешнеторговых грузопотоков, был рассмотрен, пересмотрен и необходимые решения были приняты. Это нужно для того, чтобы и опыт, и молодые начинания были объединены в этот законодательный пакет, который можно постоянно изменять и совершенствовать», - пояснил депутат.

Местные власти и бизнес-сообщество не утрачивают оптимизма и предлагают предпринять определенный ряд мер, по их мнению, способствующих решению проблем. «Дальневосточный федеральный округ является хорошим примером недоосвоенной территории, которая нам исторически досталась. Мы сегодня имеем возможность при наличии поддержки главы правительства, главы Законодательного Собрания, главы государства, нашей Государственной Думы осваивать территории. Земля должна жить», - сказал первый вице-губернатор Приморского края Сергей СИДОРОВ.

Руководители компаний в сфере портового бизнеса считают, что можно существенно повысить привлекательность портов Приморья для заходов судов, в том числе транзитных, через управление рынком бункеровок судов. Использование опыта таких стран, как Сингапур, Гонконг и Пусан по идее приморских бизнесменов, решает сугубо экономические задачи.

В настоящее время из-за удаленности портов Дальнего Востока, в частности Владивостока, Россия не интегрирована в рынок стран АТР. Лучшим решением президент ГК «Транзит ДВ» Игорь ПОЛЬЧЕНКО видит создание хаба, то есть узлового порта, крупного перегрузочного узла с необходимым набором сервисов на территории Приморского края. Это станет рычагом развития экономики региона и страны и позволит укрепить влияние России на мировом рынке.

Высвободившиеся на внутреннем рынке объемы мазута предлагается разместить на бункеровочном рынке. Для этого нужно создать этот рынок и сделать его с открытым доступом. Это, по мнению главного инициатора идеи Игоря Польченко, принесет существенные эффекты.

Объем рынка бункеровок Приморского края, крупнейшими игроками которого являются «Газпром», «Роснефть», НК «Альянс» и «Транзит ДВ», в прошлом году составил 2,2 млн тонн. По оценкам участников рынка, при изменении ряда положений, регулирующих этот рынок, его объем в 2013 году может составить уже 5,5 млн тонн и 12 млн тонн в 2015 году. Такая динамика отвечает задаче опережающего развития региона и позволит Приморью войти в тройку крупнейших бункеровочных хабов АТР вместе с Сингапуром и Пусаном.

Надежда САВИНЫХ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.