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На Дальнем Востоке по объемам хищений электроэнергии лидирует Приморский край
В 2012 году ОАО «ДЭК» (входит в состав холдинга «РАО ЭС Востока») зафиксировало порядка 11 тысяч фактов неучтенного потребления электроэнергии в объеме 70 миллионов киловатт-часов. По сравнению с 2011 годом объемы хищений электроэнергии снизились на 28,8%.
Ущерб энергокомпании составил более 220 миллионов рублей, из них 187 миллионов рублей уже выплачены нарушителями. Хищения были выявлены в ходе рейдовых проверок с участием сотрудников энергокомпании, персоналом сетевых организаций и управляющих компаний.
Соответствующие акты были составлены по каждому случаю самовольного подключения к линиям электропередачи и внутридомовым сетям. В отношении недобросовестных потребителей, которые не погасили стоимость похищенного энергоресурса добровольно, ведется принудительное взыскание в судебном порядке.
За отчетный период на территории Приморского края выявлено более 5 тысяч несанкционированных подключений на сумму около 109 миллионов рублей, в Хабаровском крае – более 2-х тысяч на сумму 44 миллиона рублей. В Амурской области зафиксировано почти 3 тысячи нарушений на сумму около 60 миллионов рублей, в Еврейской автономной области – 263 нарушения на сумму 7 миллионов рублей.
По словам заместителя генерального директора по сбыту ОАО «ДЭК» Сергея Хитуна, огромную роль в снижении объемов неучтенного потребления ресурса играет вступление в 2012 году в силу постановлений Правительства РФ № 442 и № 354, согласно которым штрафные санкции за незаконное потребление электроэнергии существенно возросли. Также значительное влияние оказывает модернизация сетевого оборудования и применение потребителями современных приборов учета, защищенных от несанкционированного вмешательства в их работу, сообщает пресс-центр ОАО «ДЭК».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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