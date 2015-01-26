Больше 13 тыс тонн минтая добыли рыбаки Камчатки в ходе охотоморской путины

Камчатские рыбаки показывают хорошие результаты в ходе охотоморской путины, сообщает краевое министерство рыбного хозяйства, пишет газета "Золотой Рог" со ссылкой на РАИ "Камчатка-Информ".

«Всего в Охотском море добыто более 70 тыс тонн минтая, в том числе в режиме прибрежного лова. Показатель на аналогичную дату прошлого года был немного меньше – 67 тыс тонн», - говорится в сообщении.

В целом в охотоморской путине сегодня участвуют 130 судов, из которых 22 занимаются снюрреводным промыслом. Основная часть флота - до 40 единиц - работает в Северо-Охотоморской подзоне в районе западных свалов банки Кашеварова. 12 судов работают в Западно-Камчатской подзоне. В Восточно-Сахалинской подзоне в настоящее время лов минтая не ведется.

С начала текущего года в Охотском море работало 27 судов, осваивающих квоты пользователей Камчатского края, из них 18 - крупнотоннажных.

«Камчатскими пользователями добыто более 13 тысяч тонн, в том числе в рамках прибрежного рыболовства 4 среднетоннажными судами добыто 125 тонн. Доля вылова пользователями Камчатского края от суммарного вылова по экспедиции составляет 19%», - пояснили в краевом министерстве.

В настоящее время добычу (вылов) минтая в рамках промышленного рыболовства пользователи Камчатского края преимущественно осуществляют в Северо-Охотоморской подзоне, где добыто 55% уловов. Около 30% добывается в Камчатско-Курильской подзоне. В рамках прибрежного рыболовства 95% уловов приходится на Камчатско-Курильскую подзону.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.