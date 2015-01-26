www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.49 р. 100 JPY: 56.45 р.
EUR: 73.93 р. 10 CNY: 93.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Рыбная отрасль
Распечатать

Больше 13 тыс тонн минтая добыли рыбаки Камчатки в ходе охотоморской путины

26 Января 2015, 16:09 | Дальний Восток

Камчатские рыбаки показывают хорошие результаты в ходе охотоморской путины, сообщает краевое министерство рыбного хозяйства, пишет газета "Золотой Рог" со ссылкой на РАИ "Камчатка-Информ".

«Всего в Охотском море добыто более 70 тыс тонн минтая, в том числе в режиме прибрежного лова. Показатель на аналогичную дату прошлого года был немного меньше – 67 тыс тонн», - говорится в сообщении.

В целом в охотоморской путине сегодня участвуют 130 судов, из которых 22 занимаются снюрреводным промыслом. Основная часть флота - до 40 единиц - работает в Северо-Охотоморской подзоне в районе западных свалов банки Кашеварова. 12 судов работают в Западно-Камчатской подзоне. В Восточно-Сахалинской подзоне в настоящее время лов минтая не ведется.

С начала текущего года в Охотском море работало 27 судов, осваивающих квоты пользователей Камчатского края, из них 18 - крупнотоннажных.

«Камчатскими пользователями добыто более 13 тысяч тонн, в том числе в рамках прибрежного рыболовства 4 среднетоннажными судами добыто 125 тонн. Доля вылова пользователями Камчатского края от суммарного вылова по экспедиции составляет 19%», - пояснили в краевом министерстве.

В настоящее время добычу (вылов) минтая в рамках промышленного рыболовства пользователи Камчатского края преимущественно осуществляют в Северо-Охотоморской подзоне, где добыто 55% уловов. Около 30% добывается в Камчатско-Курильской подзоне. В рамках прибрежного рыболовства 95% уловов приходится на Камчатско-Курильскую подзону.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: рыбная отрасль  добыча  итоги  Камчатка  минтай  путина 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru