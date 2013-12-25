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Вторую очередь Благовещенской ТЭЦ питерцы построят за 7,3 млрд рублей
ОАО "Силовые машины" (Санкт-Петербург) признано победителем конкурса на генеральный подряд строительства "под ключ" второй очереди Благовещенской ТЭЦ в Амурской области.
Компания готова построить объект за 7,316 млрд рублей, говорится в материалах сайта госзакупок.
Свои подписи под протоколом выбора победителя поставили генеральный директор ЗАО "Благовещенская ТЭЦ" Михаил МАТВЕЕВ (заказчик - застройщик) и заместитель генерального директора - директор по сбыту ОАО "Силовые машины" Алексей БАРВИНОК.
Как сообщила пресс-служба ОАО "РАО ЭС Востока" (входит в Группу "РусГидро"), выбор генподрядчика знаменует начало активной фазы строительства второй очереди крупнейшего в Приамурье производителя теплоэнергии.
Подписание прошло на площадке действующей Благовещенской ТЭЦ. В мероприятии приняли участие губернатор Амурской области Олег КОЖЕМЯКО, председатель правления ОАО "РусГидро" Евгений ДОД, генеральный директор ОАО "РАО ЭС Востока" Сергей ТОЛСТОГУЗОВ, представители краевой и городской администрации, а также руководители дальневосточных энергокомпаний.
Проект расширения мощностей Благовещенской ТЭЦ путем строительства второй очереди станции прошел полный цикл проверок и согласований.
Получены положительные заключения ФАУ "Главгосэкспертиза России" на техническую и сметную части проектной документации.
Вторая очередь Благовещенской ТЭЦ - один из четырех проектов инвестиционной программы ОАО "РусГидро" по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, реализуемых совместно с ОАО "РАО ЭС Востока" в соответствии с Указом президента РФ.
После сооружения 2-й очереди установленная электрическая мощность ТЭЦ вырастет на 120 МВт и составит 400 МВт, тепловая мощность - на 188 Гкал/ч до 1005 Гкал/ч. Завершение строительства запланировано на 2015 год.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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