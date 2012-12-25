Владивосток - Сеул. Gangnam-Stile: это надо видеть!

Как уже сообщал «ЗР», авиакомпания Asiana Airlines, вторая по величине авиакомпания Республики Корея, начала выполнять ежедневные рейсы по маршруту Сеул – Владивосток, тем самым замкнув «дальневосточный треугольник». Корреспонденту «Золотого Рога» посчастливилось лично присутствовать на встрече пассажиров первого рейса.

Из международного аэропорта Инчхон этим рейсом прилетели представители компании «Азиана» и владивостокского аэропорта. Торжественная встреча высоких гостей прошла в присутствии первых пассажиров, решивших вылететь первым рейсом южнокорейской компании из аэропорта столицы Приморья в один из крупнейших аэропортов мира – Инчхон (Сеул). На церемонии не оставили без внимания и экипаж прилетевшего Airbus A-321-200 – приветственные слова, заслуженные букеты и фотосессии с представителями бизнеса обеих стран стали залогом успешного начала работы летной бригады на новом маршруте.

Уже через несколько минут самолет принимал на борт пионеров обратного маршрута. В благодарность за выбор их авиакомпании всем пассажирам представители «Азианы» вручили сувениры и пожелали счастливого пути.

Быстро и с комфортом

Путь по дальневосточным меркам оказался близок – всего 2,5 часа. Кстати сказать, что он мог быть еще ближе – всего около часа, если бы над Северной Кореей существовал режим «Открытого неба». Но не беда – в приятной компании время летит незаметно.

Свои ощущения от первого полета в Южную Корею я могу описать в трех словах: тепло, спокойно, сытно.

Аэропорт Инчхон встретил нас приветливо и традиционно слаженно. Мы – это группа россиян из 15 человек (журналисты и представители приморских компаний-туроператоров) в составе ФАМ-тура, организованного владивостокским представительством Национальной организации туризма Кореи (НОТК), компаниями Asiana Airlines и US TRAVEL.

На корейской земле нас ждали дождь и туристическая компания US TRAVEL, вернее, ее представитель, а еще точнее, очаровательная менеджер Елена ТЕ.

После переклички вся честная компания уселась в автобус, и мы поехали в Сеул.

Так начиналась весьма насыщенная программа нашего шестидневного ФАМ-тура, в которую были включены и посещение Сеульской башни N, шоу World Beat VINARI, и инспекции клиники пластической хирургии, четырех-пятизвездочных отелей, горнолыжного курорта, гротов и храмов, и шопинг на Дондемуне, и многое другое. И конечно же, незабываемая прогулка по теперь уже всемирно известной улице Ганнам – Gangnam Style! Видеоклип южнокорейского рэпера PSY на сингл Gangnam Style побил абсолютный рекорд по числу просмотров на YouTube и уже занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Но об этом хотелось бы рассказать в следующих статьях.

Сейчас мне, как человеку, впервые побывавшему в Южной Корее, хочется поделиться впечатлениями, которые оставила Корея, ее главный город, его улицы, подземка и, безусловно, люди.

До души Азии мы добрались без проблем. Однако в небольших пробках вечернего Сеула постоять удалось, что, надо сказать, вовсе не испортило впечатление – за окном было на что посмотреть. Несмотря на начавшийся дождь, улицы выглядели чистыми (и были таковыми), а аварий замечено не было (сразу вспоминается Владивосток в дождливую погоду).

К слову о погоде. Запомнился первый приветственный ужин с представителями туристического бизнеса – компании US TRAVEL - в уютном корейском ресторанчике с превосходной кухней: здесь многие из нас впервые увидели очень интересный аппарат. Как выяснилось позже, любое заведение, будь то кафе, ресторан, пятизвездочный отель, мотель или мини-маркет, типа 7 eleven, в обязательном порядке перед входом во время дождя выставляет специальный аппарат для упаковки в полиэтиленовый пакет мокрых зонтиков – упаковка есть и для складных, и для зонтов-тростей. Удобство невероятное, процесс наипростейший – устройство вызвало у наших сограждан одновременно щенячий восторг и тихую грусть: «м-м-м, нам бы так…»

Чистота – залог туризма

Про чистые улицы не устану повторяться: в отличие от Владивостока, в Сеуле практически нет мест с открытой землей, поэтому ни грязи во время дождя, ни пыли в сухую погоду – за три дня белая обувь была протерта всего один раз, для проформы, а не как обычно – каждый день с моющими и щеткой.

Во время дождя на дороги и тротуары осыпалось много необыкновенно красивых ярко-желтых листьев. При ближайшем рассмотрении они оказались листьями гинкго билоба. Однако к утру следующего дня от них и след простыл… При этом стоит отметить, что дело с мусорными урнами на улицах столицы, да и, как позже выяснилось, всей Кореи обстоит неважно. Поначалу было крайне сложно таскать с собой кучи мусора в карманах, сумках, пакетах. Курильщики старались смолить меньше, а окурками загрязняли ливневку – не бросать же на асфальт? Потом мы стали подмечать: местные жители делают очень просто – оставляют ненужные баночки и пакетики где придется, а через некоторое время они исчезают. Волшебство! Ан нет. Нашла я - таки этих волшебников: дворники-униформисты беспрестанно курсируют на улицах города, однако глазу они едва заметны. К вечеру у дорог на тротуарах появляются большие пакеты с рассортированным мусором, в том числе вынесенными туда из близлежащих кафе (это значительно облегчало нам жизнь – мусор можно было выбросить хотя бы рядом) – утром его уже нет.

Да что там мусор! В сеульских подземных переходах мы столкнулись с удивительным явлением: по одной стороне расположены торговые ряды, а напротив «расквартированы» по коробкам местные бомжи – и те, и другие чувствуют себя вполне комфортно и безопасно. Некоторые подземные жители спят в одинаковых синих спальниках, но больше всего поразило следующее: укладываясь на ночлег (часов в 10-11 вечера – отбой!), они разуваются, а там… чистые носки! И никакого привычно специфического запаха, как от наших маргиналов, унюхать нам не удалось.

Все под контролем

К слову о безопасности. Считается, что южнокорейцы буквально помешаны на ней. И действительно, на дорогах дежурят полицейские, особенно их много в ночное время на пафосном Ганнаме, но, прогуливаясь по всемирно известной улице, напичканной барами и клубами всех мастей, мы не увидели драк, разборок, не услышали криков или воя сирены.

При этом золотая молодежь – основные двигатели Ганнам-стайла – и пьяненькая шарахалась, и та часть, которая шарахаться уже не могла, на тротуарах сидела или лежала, причем как парни, так и девчата. И как-то не чувствовалось страха, что их кто-то изобьет, ограбит или еще чего похуже.

К теме безопасности можно отнести еще один интересный факт: в «Макдональдсе» (кстати, только у этой американской кафешки мы смогли найти привычную урну) около отеля Center Mark, в котором мы проживали, я разговорилась с двумя инвалидами-колясочниками. Время было уже достаточно позднее, и я поинтересовалась, как же они собираются возвращаться через два квартала домой? Они недоуменно переглянулись и, улыбнувшись, объяснили: через несколько минут за ними приедет машина. И действительно, через пару минут приехала спецмашина, оборудованная всем необходимым, в том числе специальной аппарелью для подъема колясок, работники соцслужбы помогли ребятам комфортно разместиться, и они спокойно поехали домой. Я еще долго смотрела им в след…

Город улыбок

Что тут скажешь: известный во Владивостоке лозунг «Город для людей» в Сеуле работает безотказно. Думается, здесь приятно жить, приятно работать и уж точно приятно отдыхать. Душа Азии открывается для туриста во всех красках, тебя здесь ждут, тебе здесь рады, тебе здесь улыбаются. И нет повода подозревать, что это неискренние чувства...

Уже сидя в самолете, наша группа единогласно решила: чтобы понять, чего здесь больше – корейского или российского, приморского, непременно нужно вернуться. Что мы и пообещали сделать – вместе или по отдельности, с семьями или друзьями, но обязательно на самолете: уж очень комфортно и быстро. А что еще нужно туристу?..

Мария КУЗОВЛЕВА, газета "Золотой Рог". Владивосток - Сеул - Владивосток.