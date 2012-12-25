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ФНС России потеряла право на домен "налог.рф"

25 Декабря 2012, 15:13 | Дальний Восток

Федеральная налоговая служба (ФНС РФ) не продлила регистрацию кириллического домена «налог.рф», после чего он перешел в руки частного лица. Это произошло 12 декабря около 17.00 мск.

Судя по скорости перехвата, речь идет о киберсквоттинге - регистрации доменных имен с целью их перепродажи. Право на обладание доменным именем нужно продлять ежегодно. ФНС получила домен «налог.рф» в 2010 году, в 2011 продлила регистрацию, а в этом году, судя по всему, просто забыла это сделать, после чего и произошел захват. Остается только напомнить, что если вам действительно дорог ваш домен, сайт, контент, не забывайте, пользуйтесь услугами профессионалов, у которых вам будут обеспечены поисковая оптимизация и продвижение сайтов, и уж точно вам напомнят, когда вы можете все потерять...

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги: домены  налоги 



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