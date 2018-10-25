Дальневосточный лосось станет еще дешевле. Но в Москве

Регулярная доставка рыбы по Севморпути вряд ли скажется на ценах в Приморье

Росрыболовство, «Росатом» и рыбопромышленные организации создадут рабочую группу по организации судоходной линии для транспортировки рыбной продукции с Дальнего Востока в европейскую часть России по Северному морскому пути (СМП).

Такая договоренность была достигнута на совещании, которое в среду провел заместитель руководителя агентства Петр САВЧУК.

«Необходимо развивать альтернативные пути доставки рыбной продукции с Дальнего Востока. Одним из вариантов является организация постоянной судоходной линии для транспортировки продукции с Дальнего Востока по Северному морскому пути», - цитирует г-на Савчука пресс-служба Росрыболовства.

«Атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть», вместимостью более 1300 контейнеров, способен самостоятельно преодолевать льды до 1,5 метра толщиной. Если коллеги нас поддержат, в сезон 2019 года может быть организовано несколько рейсов с заранее известным расписанием движения», - заявил заместитель гендиректора - директор дирекции Северного морского пути «Росатома» Вячеслав РУКША, на которого ссылается пресс-служба.

Как было отмечено на совещании, при развитии проекта требуется комплексный подход, включая обеспечение обратной загрузки транспортных судов, модернизация морских терминалов, в первую очередь создание рефконтейнерных площадок, не только в дальневосточных регионах, но и в центральной части России. На нынешнем этапе целесообразно формирование и отправка рыбных грузов Севморпутем через порт Петропавловска-Камчатского.

В этом году в РФ добыт рекордный объем тихоокеанских лососей - свыше 670 тыс. тонн, основная часть (около 500 тыс. тонн) пришлась на Камчатский край.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток