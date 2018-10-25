www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.63 р. 100 JPY: 58.35 р.
EUR: 75.08 р. 10 CNY: 94.56 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Рыбная отрасль
Распечатать

Дальневосточный лосось станет еще дешевле. Но в Москве

25 Октября 2018, 10:04 | Дальний Восток

Регулярная доставка рыбы по Севморпути вряд ли скажется на ценах в Приморье

Росрыболовство, «Росатом» и рыбопромышленные организации создадут рабочую группу по организации судоходной линии для транспортировки рыбной продукции с Дальнего Востока в европейскую часть России по Северному морскому пути (СМП).

Такая договоренность была достигнута на совещании, которое в среду провел заместитель руководителя агентства Петр САВЧУК.

«Необходимо развивать альтернативные пути доставки рыбной продукции с Дальнего Востока. Одним из вариантов является организация постоянной судоходной линии для транспортировки продукции с Дальнего Востока по Северному морскому пути», - цитирует г-на Савчука пресс-служба Росрыболовства.

«Атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть», вместимостью более 1300 контейнеров, способен самостоятельно преодолевать льды до 1,5 метра толщиной. Если коллеги нас поддержат, в сезон 2019 года может быть организовано несколько рейсов с заранее известным расписанием движения», - заявил заместитель гендиректора - директор дирекции Северного морского пути «Росатома» Вячеслав РУКША, на которого ссылается пресс-служба.

Как было отмечено на совещании, при развитии проекта требуется комплексный подход, включая обеспечение обратной загрузки транспортных судов, модернизация морских терминалов, в первую очередь создание рефконтейнерных площадок, не только в дальневосточных регионах, но и в центральной части России. На нынешнем этапе целесообразно формирование и отправка рыбных грузов Севморпутем через порт Петропавловска-Камчатского.

В этом году в РФ добыт рекордный объем тихоокеанских лососей - свыше 670 тыс. тонн, основная часть (около 500 тыс. тонн) пришлась на Камчатский край.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: рыба  Москва  росрыболовство  цены  лосось  севморпуть  Петр Савчук  контейнеры 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru