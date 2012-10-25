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Строительство бассейна на дачном участке
Многие владельцы загородных домов мечтают о собственном бассейне, и воплотить эту мечту в реальность на сегодняшний день совсем несложно. Однако если вы не имеете опыта строительных работ, то проектирование и строительство бассейнов лучше доверить профессионалам.
Перед тем как приступить к работам, рекомендуется определить тип грунта на участке, а также уровень залегания грунтовых вод. Лучше всего если грунт песчаный или скальный, тогда можно приступать к строительству без подготовки грунта.
Работы начинаются с создания проекта искусственного водоема, в котором учитывается расположение, объем, форма и другие параметры сооружения. Если бассейн строится не в помещении, а на улице, то второй этап – это рытье котлована на участке и устройство дренажной системы. Далее закрепляются закладные элементы: форсунки, донный слив, скиммеры. На следующем этапе основание заливают бетоном и дают ему просохнуть. В зависимости от климатических условий срок высыхания бетона может быть различным. После высыхания бетона приступают к опалубке. После демонтажа опалубки выполняется гидроизоляция.
Важно отметить, что чем больше площадь бассейна, тем дороже и сложнее монтажные работы. Например, отлив чаши большого объема придется выполнять в два этапа. Также повысятся затраты на покупку и установку дополнительного оборудования, вам придется устанавливать более мощные насосы и фильтр для бассейна, имеющий высокую производительность.
Заключительным этапом в строительстве бассейна является отделка чаши керамической плиткой или мозаикой. Выбор дизайна отделки ограничивается лишь вашей фантазией, вы можете выбрать плитку различных цветов, из которой мастера выложат орнамент или рисунок. Если же вы хотите сэкономить на отделке, то выбирайте самую простую плитку одного цвета, например белую или голубую. При желании уложить плитку можно своими руками. И не забудьте выполнить затирку межплиточных швов эпоксидной затирочной смесью, это увеличит срок службы всей конструкции.
После завершения всех строительных и отделочных работ следует важное и ответственное мероприятие – наполнение чаши водой. На этом этапе вам потребуются специальные тестеры для измерения уровня рН в воде. Для регулирования рН необходимо приобрести специальные реагенты. Рекомендуется поддерживать значение рН в диапазоне 7,2-7,4 единиц. Также в воду необходимо добавить хлорсодержащие препараты, препятствующие размножению микроорганизмов.
Если вам не по карману строительство стационарного бассейна, то в качестве альтернативного варианта можно установить сборно-разборную конструкцию. Например, для летнего дачного дома отличным вариантом будут каркасные бассейны, которые легко монтируются и демонтируются. Как правило, все монтажные работы занимают не более двух часов. К недостаткам разборных бассейнов можно отнести то, что по сравнению со стационарными они менее надежны и недолговечны, однако это компенсируется их доступной стоимостью, возможностью транспортировки и переустановки на новое место.
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