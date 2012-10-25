Facebook открыл сервер в помощь брендам

25 октября, ZRPRESS. В социальной сети Facebook появился новый сервер, позволяющий компаниям и брендам привлекать клиентов во всех странах.

С помощью соцсети у пользователя появится возможность перейти на брендовую страницу, где информация будет представлена на его родном языке и, более того, сможет удовлетворить именно его интересы.

Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook предоставит компаниям и брендам возможность объединить локализованные страницы в единую структуру Global Pages,в рамках которой пользователи будут автоматически переадресовываться на версию страницы, разработанную для их страны. При этом пользователь, желающий, к примеру, посетить официальную страницу Facebook, будет переадресован на локализованную версию для страны, в которой он находится, сообщает РИА Самара со ссылкой на РИА Новости.

Компания же сохраняет единый глобальный URL-адрес своей Facebook-страницы, а переадресация осуществляется автоматически. Пользователи во всех странах будут видеть одинаковое название страницы (переведенное на местный язык), общее число подписчиков бренда и число пользователей, обсуждающих этот бренд.