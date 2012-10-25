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Интернет-мир сантехники и не только
25 октября, ZRPRESS. Вы решили сделать ремонт в ванной, заменить сантехнику, освежить интерьер, поменяв мебель, освещение и декор, собрались украсить дом камином или просто обновить постельное белье?
К счастью, все это и не только можно сделать в интернет-магазине rikshop.ru. Кроме сантехники портал также поможет вам выбрать и линолеум, и отопление, и бытовую технику.
Сайт содержит десятки статей и публикаций о модном, умном и эргономичном дизайне вашей ванной и кухни, в которых высококлассные специалисты делятся своими знаниями и наработками, помогают сделать интерьер ваших помещений уютным и красивым. Как правильно выбрать сантехнику, подобрать двери, напольное покрытие для ванны, как ухаживать за всем этим - ответы на все самые сложные вопросы вы отыщете на сайте rikshop.ru.
Получив рекомендации специалистов, можно смело приступать к покупкам на сайте. Отметим: для начала действительно лучше четко знать, что именно вам нужно для создания неповторимого дизайна вашей ванны. Ведь купить сантехнику или мебель для ванной, заказав ее на сайте, очень просто. Сложность только одна, и та приятная, - выбрать.
А выбор в этом интернет-магазине и правда огромен. Душевые кабины и боксы, гидромассажные, акриловые, чугунные или стальные ванны, раковины, биде, унитазы, писсуары, мойки, смесители, а также водонагреватели, сауны и биотуалеты.
Мебель для ванн представлена интересными коллекциями от производителей из России, Испании, Китая, Словении, Швеции, Италии, Чехии, Германии и Франции. Эксклюзивная мебель поражает и удивляет своими тонкими и изысканными формами даже самых требовательных и взыскательных покупателей. Каждый клиент найдет что-то свое, оригинальное. Это позволит превратить ванную комнату в особенный уголок дома, где будет приятно находиться. Широкий выбор и ценовые диапазоны на товар, позволяют каждому клиенту купить именно то, что он хочет и может позволить себе.
Словом, в магазине вам подберут подходящий вариант для вашего интерьера и кошелька.
Интернет-магазин "Rikshop.ru" постоянно работает над повышением уровня обслуживания покупателей.
Мария Кузовлева.
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