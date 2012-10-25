Продвинутые безлимитные тарифы МТС

Образование знаменитой компании «Мобильные ТелеСистемы» тесно связано с появлением в России сотовой связи. Развивая и совершенствуя услуги, МТС удалось занять лидирующие позиции на рынке сотовой связи. К началу 21 века в рядах крупного мобильного оператора более 1 000 000 абонентов в России и в странах СНГ. Выгодные безлимитные тарифы МТС стирают границы, находясь дома или в офисе можно комфортно общаться с родными, друзьями и деловыми партнерами и при этом избежать внушительных трат.

Приобретая безлимитный тариф компании «Мобильные ТелеСистемы» абонент не ограничивает себя в общении, может использовать различные услуги и при этом действительно экономит свои средства. Достаточно один раз в месяц внести абонентскую плату и можно разговаривать сутками напролет. Почему многие пользователи пользуются тарифами МТС, а не другого мобильного оператора. Потому что компания «Мобильные ТелеСистемы» - это авторитетный игрок на рынке связи, уверенный прием связи обеспечивается на всех главных дорогах страны. До 90% всех населенных пунктов РФ охватывает МТС, что позволяет комфортно путешествовать и всегда оставаться на связи.

Часто перебрав множество сотовых компаний, абонент выбирает безлимитные тарифы МТС в Владивостоке или в другом городе. Главные преимущества безлимитных тарифов от лидера сотовой связи — это комфортное общение, стабильное качество связи и экономия средств. Больше не нужно дотошно разбираться со счетами на мобильные услуги и ограничивать себя в разговорах.

Больший выбор безлимитных тарифных планов позволяет подобрать подходящий вариант для физических лиц и коммерческих организаций. Переход на мобильное общение помогает предпринимателям эффективно развивать партнерские контакты и сократить расходы на связь. Согласно статистике, безлимитные корпоративные тарифы позволяют снизить расходы на связь до 60%.

Безлимитные тарифные планы могут включать бесплатное использование Интернета, неограниченную отправку MMS и SMS, а также звонки во все регионы РФ, общение с абонентами других сотовых операторов. Подключиться к безлимитным тарифным планам можно на выгодных условиях. Как правило, абонентская плата на корпоративных тарифах на 50-70% ниже, по сравнению с тарифами, к которым подключаются обычные пользователи. Авторитетный сотовый оператор разработал специальные условия для подключения компаний крупного, среднего и малого бизнеса.