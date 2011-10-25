На Дальнем Востоке самый дорогой Интернет

Постепенно на карте не останется населенного пункта, где бы не было точки доступа в Интернет. Однако как быстро это отразится на стоимости трафика? Пока пользование сети на территории Дальнего Востока считается самым дорогим.

На первый взгляд может показаться, что с Интернетом у Владивостока проблем нет. Почти каждый год на рынке связи появляется новый игрок, который предлагает более высокоскоростной Интернет по сниженным ценам. Вот только жителя центральной России наши местные тарифы вряд ли соблазнят, ведь за Уралом пользование Интернетом проходит совершенно на других скоростях и при другой стоимости. Большинство предложений операторов Центральной России содержат в себе одну идею: минимум затрат при максимуме Интернета. Например, в Екатеринбурге безлимитная связь со скоростью 54 Мбит в секунду обойдется в 600 рублей, в Твери безлимитный Интернет при скорости 22 Мбит в секунду будет стоить 650 рублей в месяц.

Больше всех повезло, конечно, столице – примерно 500 рублей в месяц уйдет на безлимитный доступ к сети со скоростью 20 Мбит в секунду. По словам Интернет-пользователей Москвы, при желании можно найти и более дешевый тариф с большей скоростью – жесткая борьба вынуждает столичных операторов демпинговать. Для сравнения, 10 Мбит в секунду во Владивостоке будут стоить около 2000 рублей.

Но где Москва, а где мы? – справедливо возразит читатель. Примерно то же говорят операторы, отвечая на вопрос о причине медлительности и дороговизны приморского Интернета.

- Нужно четко понимать объективные реалии, которые существуют, - считает менеджер по маркетингу и рекламе ЗАО «Востоктелеком» Илья ДЕРЕВЯНКО. - Во-первых, только лишь небольшие участки Дальнего Востока охвачены оптоволоконной сетью. Дело в том, что оптоволокно значительно увеличивает пропускную способность канала, то есть объемы данных, которые могут быть переданы по нему в единицу времени, также увеличиваются. Москва, например, вся в оптоволоконных линиях связи, отсюда и такая стоимость. А во Владивостоке далеко не все районы могут позволить себе такую роскошь и похвастаться оптоволокном.

Во-вторых, количество и плотность населения всего Дальнего Востока не сравнится с московским. Соответственно, чем больше абонентская база, тем больше возможностей для варьирования цены.

В-третьих, а нужна ли такая скорость абонентам, в 20 Мбит? Данного ресурса может хватить многим компаниям, в которых работает не один десяток человек. Ресурс не безграничный, и использовать его необходимо рационально, так что возникает вопрос о целесообразности таких скоростей. Идти по принципу: есть в Москве - должно быть и у нас, - неправильно. Кстати, тарифные планы с высокими скоростями предлагаются в нашем городе многими компаниями. Но они не очень популярны.

По мнению коммерческого директора филиала «Ростелеком-Дальний Восток» Андрея СУНА, причину цифрового неравенства нужно также искать в сложных климатических и географических условиях, которые делают затратными строительство, эксплуатацию и окупаемость телекоммуникационной инфраструктуры. Владивостоку, можно сказать, еще повезло. Другое дело – небольшие поселения края, где присутствие операторов экономически нецелесообразно. Развитием телекоммуникационной инфраструктуры в маленьких городах и селах фактически занимается только «Ростелеком», однако крупнейший российский оператор не тешит себя иллюзией получить с этого огромную прибыль: слишком высока затратная составляющая в прокладке сетей, а срок их окупаемости велик. Передача данных же через спутник влетит в копеечку.

- На значительной части Дальнего Востока Интернет предоставляется через спутник (в Магаданской области, Камчатке, Якутии и т.д.), так как наземные сети отсутствуют, - рассказал Андрей Сун. - При этом пропускная способность спутниковых каналов ограничена. Из-за этого тарифы в сравнении с другими регионами выше.

Доступ в Интернет на территории Приморского края сегодня осуществляется по технологиям Metro Ethernet, xDSL, Wi.Max и Wi-Fi. Официальные названия мало что скажут рядовому пользователю. Широкополосной и скоростной доступ в сеть Интернет с помощью технологии Metro Ethernet предоставляется по оптоволоконным линиям связи, технология Wi.Max –идеальное решение для подключения удаленных объектов, где нет свободной линии связи. Значительно повысить пропускную способность абонентской линии телефонной сети позволит технология xDSL. У всех на слуху технология Wi-Fi, с помощью которой можно выйти в сеть с любого ноутбука, интернет-планшета, КПК и мобильного телефона, оснащенного адаптером Wi-Fi. Из-за отсутствия проводов эту технологию любят в коллективных местах доступа – в барах, ресторанах, кафе, аэропортах. Устанавливают Wi-Fi-роутеры и в жилых домах. И, несмотря на то, что география точек доступа постоянно увеличивается, доля проводных подключений все же выше. Можно, конечно, ожидать, что от проводов мы откажемся в будущем, но операторы в этом не уверены.

По словам коммерческого директора компании «АльянсТелеком» Владислава ГОМОНОВА, кардинальных изменений с Интернетом в ближайшем будущем не произойдет. Предположительно увеличится популярность различных медиасервисов, в частности, станет популярным Интернет-телевидение, что повлечет за собой необходимость в высоких скоростях. По этой же причине, как считает Владислав, беспроводной Интернет никогда не заменит проводной, потому что особенности технологий не позволяют развивать высокие скорости.

- Если мы говорим о традиционных медных проводах, то действительно, их век короток, - считает Андрей Сун. - «Ростелеком - Дальний Восток» модернизирует свои линии, заменяя их на оптические. А что касается оптики, то у нее огромные перспективы. Пропускная способность оптических линий достигает несколько терабайт в секунду. Это такой объем информации, который сейчас и представить трудно. Оптические линии используются как «последняя миля» (подходит непосредственно к принимающему устройству абонента), но, прежде всего, как транспортные магистрали, по которым передается огромный массив информации: начиная от IP-телефонии и интернет-трафика, и заканчивая интерактивным телевидением и т.д. Мобильный Интернет в силу своих особенностей не способен полностью заменить проводную связь.

На данный момент компания строит новые или модернизирует уже имеющиеся линии связи по всему Дальнему Востоку. Например, сейчас в стадии реализации находится проект строительства ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи) на Сахалин. Стоимость проекта почти 500 млн руб.

Трасса пройдет через Хабаровский край до мыса Лазарева, потом по дну Татарского пролива выйдет на остров Сахалин. На острове необходимо проложить примерно 240 км волоконно-оптической линии связи от поселка Тымовское до мыса Погиби, и 8 км «оптики» соединят остров и материк по морскому дну. Протяженность трассы в Хабаровском крае составит примерно 460 км.

Строительство опто-волоконной линии связи Сахалин - материк планируется завершить к концу 2011 года. Новая ВОЛС не только «замкнет» островную связь с материком на новом современном цифровом уровне, но и принесет Интернет, IP-телефонию и цифровое интерактивное телевидение в небольшие города и населенные пункты по всей протяженности трассы. Так, например, только благодаря оптике Ростелекома на Сахалин стало возможным сделать ответвление на Николаевск-на-Амуре в Хабаровском крае. Строить отдельную трассу в этот город было бы невозможно из-за высокой затратности проекта и его сложной окупаемости. А сейчас мало того, что будет оцифрован небольшой город на востоке Хабаровского края, так оптика придет еще и во все небольшие села и поселки вдоль Нижнего Амура.