Дальнему Востоку России выгодны санкции против КНДР

Введение жесткого запрета на импорт продукции из КНДР позволит России существенно нарастить экспорт сырья и морепродуктов из Дальневосточного региона в Китай, утверждают эксперты, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

"Уголь, железо, свинец и морепродукты — практически ничего из этого Россия у Северной Кореи не покупает, поскольку у нее достаточно собственного сырья, большая часть которого идет на экспорт", — отметил доцент кафедры международных отношений в Дальневосточном федеральном университете Артем Лукин, пишет портал "Вести.Экономика".

Дело в том, что еще до недавнего времени именно Северная Корея была ключевым поставщиком рыбы и морепродуктов в Китай, который на северо-востоке располагает большим числом предприятий по переработке морепродуктов. По словам Лукина, теперь большая часть заводов на севере Китая просто переориентируется на российскую продукцию, в результате чего можно ожидать существенного роста доходов рыболовецких компаний на Дальнем Востоке.

Не стоит забывать, что еще в начале года Китай отказался от импорта угля из КНДР, что также привело к существенному росту цен на российский каменный уголь.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Совет Безопасности ООН единодушно ввел новые санкции в отношении Северной Кореи 5 августа. Членам ООН запрещено импортировать из страны уголь, железо, железную руду, свинец и морепродукты. Под запрет также попали совместные предприятия с КНДР. Хотя ужесточение санкций было предложено Америкой, его поддержали все члены Совбеза, включая Россию. Документ принят в ответ на запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14", осуществленный в конце июля.

В то же время санкции в отношении КНДР вряд ли окажут существенное воздействие на экономику России, поскольку доля Северной Кореи в торговом балансе ничтожно мала.

Как отмечает Лукин, запрет на новые совместные предприятия с Северной Кореей, а также инвестиции в расширение уже существующих также вряд хоть как-то скажутся на экономике России, учитывая, что страны связывает лишь одно крупное совместное предприятие RasonConTrans.

Дело в том, что еще до 2013 г. были выделены необходимые средства для работы этого предприятий, и на данный момент в резерве достаточно средств, поэтому проект вряд ли потребует новых инвестиций.

Запрет государствам-членам ООН на наращивание числа рабочих из Северной Кореи также не окажет существенного влияния на Россию. Как отметил Лукин, текущее число рабочих из КНДР (32 тыс.) в нынешних экономических реалиях не требует увеличения.

Кто проиграет от ухудшения ситуации вокруг КНДР?

Нынешняя вспышка долговременных военных угроз на Корейском полуострове является самым серьезным риском для глобального экономического роста и международной торговли. Взаимоотношения между Северной Кореей и США напрямую влияют на экономику Южной Кореи, Китая и Японии - около четверти мирового производства.

Цель новых санкций в отношении Северной Кореи

Проблема в том, что ухудшение геополитических условий в Северо-Восточной Азии практически сразу же приведет к снижению объемов региональной торговли. В этом случае американский рынок может стать непреодолимой альтернативой для корейских, японских и китайских компаний.

Неблагоприятное перемирие определит политическое и безопасное положение дел на Корейском полуострове в обозримом будущем, исключая, конечно, ядерный Армагеддон, вызванный авариями, просчетами или военным конфликтом. Причина проста: США, Китай и Россия вряд ли согласятся на условия постоянного мирного урегулирования между двумя корейскими государствами.

Тем временем Северная Корея укрепит свои позиции в качестве ядерной державы с технически жизнеспособными средствами доставки для своих боеголовок. В то же время любые дальнейшие усилия по подавлению экономики Северной Кореи с изнурительными санкциями со стороны США будут крайне негативно восприниматься Китаем.

Это серьезная проблема для экономики Южной Кореи. Ее долгие годы сильного экономического и технологического развития стали возможными благодаря быстрорастущей торговле и инвестициям США и Китая. Сеул находится на перекрестке торговых связей и политических конфликтов между США и Китаем. Вашингтон оказывает давление на экспорт Южной Кореи, чтобы удостовериться, что она придерживается своей политики, в то время как Пекин продолжает делать то же самое, чтобы заставить Сеул выйти из плотных объятий дяди Сэма.

Пока внимание аналитиков и инвесторов приковано к проблемам на рынке недвижимости и в строительном секторе в Южной Корее, страна столкнулась с существенным сокращением числа туристов из Китая, а также с падением объемов экспорта во II квартале этого года. На Китай приходится 27% южнокорейского экспорта, что вдвое превышает объем экспорта из Кореи в США.

Пекин пользуется своим положением и оказывает давление на Сеул, требуя прекратить развертывание американского ракетного комплекса THAAD, который Пекин считает угрозой собственной безопасности. Южная Корея также теряет позиции в торговых сделках с Японией. В первой половине этого года профицит торгового баланса Японии с Южной Кореей вырос на 31,3% по сравнению с предыдущим годом.

Более того, торговые отношения между Японией и Южной Кореей ухудшаются на негативном политическом фоне между этими странами. Стоит напомнить, что еще в январе этого года официальный Токио временно отозвал своего посла из Южной Кореи из-за установленного напротив японского консульства памятника так называемым "женщинам для утешения" - кореянкам, которых власти Японии принуждали заниматься проституцией во время Второй мировой войны.