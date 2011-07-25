Стройиндустрии нужны инвестиции

Министерство регионального развития РФ обнародовало стратегию развития промышленности стройматериалов и индустрии домостроения до 2020 года. К этому времени ежегодные объемы производства основных стройматериалов должны вырасти в полтора-два раза.

На 50,6% увеличится выработка цемента и кирпича, индустрия теплоизоляционных материалов увеличится на 73,9%, а нерудных стройматериалов – на 120,5%.

Этих показателей строительные компании смогут достичь только после создания новых производственных мощностей и модернизации действующих. Производителям стройматериалов необходимо будет перейти на инновационные рельсы, вооружившись энерго- и ресурсосберегающими технологиями.

До конца этого года правительство должно определиться с перечнем приоритетных проектов модернизации и строительства предприятий стройиндустрии, а также сформировать необходимые для этого земельные участки.

Совершить революцию на рынке стройматериалов чиновники планируют за счет предпринимателей. Для реализации стратегии Минрегиона потребуется более 1,56 трлн рублей внебюджетного финансирования, что в три раза превышает объем инвестиций, вкладываемых в производство стройматериалов в последние годы.