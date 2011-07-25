Жилье в России должно стоить в пределах 20 тыс. рублей за 1 кв. м

Жилье эконом-класса в России должно стоить в пределах 20 тыс. рублей за 1 кв м. Об этом заявил сопредседатель и научный руководитель Гражданского жилищного форума, ректор головного института «Высшая школа недвижимости» Вячеслав ПЕРМЯКОВ.

«Думаю, что региональным властям следует всячески поддерживать развитие местных программ улучшения жилищных условий. А главное, создавать механизмы их развития. Думаю, что жилье эконом-класса в России может стоить в пределах 20 тыс. рублей за 1 кв м», - отметил он.

По мнению эксперта, «там, где ведется строительство жилья для бюджетных нужд, девелоперам делать нечего. Должен быть лишь государственный оператор программы и подрядчик, который бы применял дешевые технологии. В этом случае цена такого жилья будет привязана к себестоимости. А социальные категории граждан получат нормальное и удобное жилье».