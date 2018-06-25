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В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
Такие предложения подготовили Минтранс и Минвостокразвития
Объем программы по субсидированию авиаперевозок могут увеличить на 700 млн рублей. Такие предложения подготовили Минтранс и Минвостокразвития, рассказал «Известиям» министр транспорта Евгений Дитрих. По его словам, внутри программы финансирование будет перераспределяться в пользу Дальнего Востока, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Напомним, что нынешнюю «льготную» кампанию по распределению билетов со скидкой не иначе как позорной не назовешь. Дальневосточники были вынуждены занимать очереди в авиакассы с глубокой ночи, переплачивать тут же появившимся посредникам, продажи были омрачены многочисленными скандалами, руганью и даже драками. Пиар-эффект, которые хотели добиться власти, предоставляя льготные билеты, был полностью разрушен. Всем уже давно понятно, что жалких подачек Москвы катастрофически мало – дальневосточники тоже хотят быть россиянами, а не отрезанными от страны аборигенами, которые из-за чудовищных цен на авиабилеты, которые устанавливают в том числе и транспортные госкомпании, фактически лишены права посещать европейскую часть страны, не говоря уже о прелестях самой Европы.
На программу по субсидированию пассажирских авиаперевозок в Симферополь, Калининград и на Дальний Восток в 2018 году из федерального бюджета выделено 3,8 млрд рублей, из них 2,86 млрд рублей — для Дальнего Востока. Однако уже весной возник дефицит льготных билетов, прежде всего — в ДФО. Чтобы решить этот вопрос и предотвратить рост цен из-за подорожания горюче-смазочных материалов, рассматривается ряд механизмов, говорил глава Минтранса Евгений Дитрих на недавнем совещании у президента.
Общий объем программы субсидирования предлагается поднять почти на 20%, рассказал Евгений Дитрих «Известиям».
— Вместе с министром по развитию Дальнего Востока Александром Козловым подготовили предложения по увеличению объемов финансирования программы в целом, предложено увеличить объем программы на 700 млн рублей до конца этого года, — пояснил министр.
Ранее программы субсидирования полетов в Симферополь, Калининград и ДФО действовали отдельно друг от друга. Но в марте правительство разрешило перераспределять средства между направлениями. В начале лета правила уточнили, разрешив перенаправлять деньги не с 1 сентября, а уже с 1 июня этого года.
Перераспределение поможет решить проблему с авиабилетами дальневосточного направления, пояснил Евгений Дитрих «Известиям».
— Не так давно правительство приняло решение об изменении соотношения между объемами поддержки в рамках этой программы (субсидирования авиаперевозок в Симферополь, Калининград и на Дальний Восток. — «Известия»), — напомнил министр. — Это будет первая помощь Дальнему Востоку.
Новые меры помогут пассажирам, которые планировали свой отдых или визит к родственникам в летнее время, отметил заместитель председателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
— Плюс это затронет начало учебного года — перелет студентов или их родителей, — отметил он.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал увеличение объемов программы «крайне эффективным» решением.
— Каждый рубль, который выделяется на субсидирование, дает мультипликативный эффект в виде потребления товаров и услуг на той территории, куда прибывают пассажиры, — пояснил Юрий Барзыкин.
Льготные билеты, субсидируемые государством, могут приобрести российские граждане до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины — старше 60, а также инвалиды и сопровождающие их лица. Помимо полетов из европейской части страны на Дальний Восток, в Симферополь, Калининград и обратно, субсидируется ряд региональных маршрутов.
Фото Натальи Селиверстовой, РИА «Новости».
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