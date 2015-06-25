Андрей Левыкин: Стратегию развития "МегаФона" мы не меняли

Директор Дальневосточного филиала компании "МегаФон" Андрей ЛЕВЫКИН в интервью деловой газете "Золотой Рог" рассказал, чем связь в регионе отличается от остальной России, о предпочтениях клиентов, опасности демпинга и угрозах со стороны новых сервисов. Подробности в материале «Золотого Рога»:

- Андрей Борисович, как клиенты на Дальнем Востоке отреагировали на кризис?

- Мы живем не в вакууме, а в реальном мире, поэтому телеком никак не может остаться в стороне. Сотовая связь является обязательной составляющей любого продуктового пакета. Человек, столкнувшись с трудностями, может быть, купит колбасу подешевле, но вряд ли откажется от мобильной связи. Макроэкономические тренды нас тоже касаются, но сказать, что это влияние очень сильно, я не могу. Телеком, наверное, тот сегмент бизнеса, который менее чувствителен к таким вещам. Хотя определенное влияние все-таки есть. Например, снизился поток абонентов в наши точки ритейла, но это происходит у всех операторов. Сказать, что критично упало потребление, мы не можем. Другой момент заключается в том, что рынок уже насыщен. Проникновение сотовой связи давно перевалило за 100%.

По гаджетам новогодние продажи оправдали ожидания, правда, по сим-картам итоги не такие как хотелось бы. Есть снижение потока в рознице. Отмечается небольшое снижение потребления, но не сильное. Мы более стабильный сегмент, чем какие-то другие отрасли.

- Без скидок на территориальный фактор?

- Дальний Восток несколько более инертный, чем все остальные регионы России. Когда на Западе все резко упало и теперь постепенно стало подниматься, мы эту волну прошли более мягко. Индикатором всех кризисов является Москва. Там все очень быстро падает, но так же быстро восстанавливается. У нас все медленнее и инертнее, поэтому некоторые вещи мы даже не ощущаем.

Досье "Золотого Рога": Лицензионная территория Дальневосточного филиала ОАО "Мегафон" охватывает девять субъектов Дальневосточного федерального округа и три субъекта Сибирского федерального округа: это республики Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ. Количество абонентов "Мегафона" на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 4,8 млн.

- Экономическая ситуация заставляет корректировать планы?

- Стратегию развития мы не меняли. Это действительно так. На мой взгляд, тот, кто будет сокращать развитие, окажется в числе отстающих. Установка нашего менеджмента такова: несмотря на кризис, компания планы не меняет. Все инвестиции, которые были запланированы, мы сделаем. Единственное, что когда цена оборудования прописана в долларах, то это, конечно, негативный момент, - раньше на эти деньги можно было купить две единицы оборудования, а теперь только одну. В этом плане корректировки, конечно, были, но физически объем средств будет потрачен именно тот, что запланирован.

Современные телеком-операторы сегодня примерно одинаковые по предлагаемым услугам, по цене. Конкурентным преимуществом можно назвать внедрение самых передовых технологий, наподобие LTE-Advanced, для использования которой нужен существенный частотный ресурс, а также сервис и качество.

Именно сервис обслуживания и качество оказываемых услуг составляют счастье клиента, важнейший для нас показатель. Это то, что нельзя быстро построить и быстро нарастить. На этом экономить нельзя, и мы не экономим.

Построить сети, развернуть станции - это сделать можно довольно быстро, но вот поменять что-то в голове у абонента - на это нужно очень много времени и сил. Если мы один раз поменялись в плохую сторону, то меняться потом в хорошую будет очень сложно.

- "МегаФон" во многом стремится быть первым. Будь-то 3G, затем 4G-Advanced, теперь вот о 5G разговор идет…

- Это стратегия быть инновационным оператором. Опережать всех по скорости принятия решений, по скорости запуска новых технологий. На старте новые технологии всегда кажутся коммерчески невыгодными. Например, мы долго спорили, нужно ли нам 3G. В Европе в свое время эта технология провалилась, потому что, во-первых, были высокие ожидания от этой технологии, регулятор продал очень дорого лицензию на частоты. И Европа вся утыкана проводами и Wi-Fi. Но даже там это оказалось не критично. На просторах России мобильный Интернет оказался более востребованным. И 3G была той технологией, которая обеспечила очередной взрыв рынка.

Мы долго думали, надо ли нам это, решили, что надо. Хотя это тогда было коммерчески невыгодным, но мы рискнули и до сих пор остаемся лидерами в передаче данных. То же самое с LTE. Технология даже опережает запрос потребителя. Мы идем впереди его запросов, и во многом предугадываем их.

- На ваш взгляд, рынок сегодня готов к появлению дискаунтера?

- Ниша для дискаунтера действительно имеется, но, на мой взгляд, это только внешний лоск коммерческой стратегии. Потому что там, где оператор, избравший такую стратегию, достигает нормальной доли рынка, он перестает быть дискаунтером. А это уже больше похоже на стратегию захвата рынка. Говорить можно много, красиво и убедительно, но жизнь расставит все по местам. Качественную связь распродажами не заменишь.

- А за счет чего можно сдержать атаку со стороны новых сервисов?

- Действительно, в последнее время у традиционных операторов растет доля передачи данных, падает месседжинг, потому что WhatsApp, Viber (приложение VoIP (интернет-телефон) для смартфонов - Прим. авт.) оттягивают на себя клиентов. Но мы этого ждали и когда конкуренты пришли, мы оказались готовы. И это мировые тренды. Сейчас мы отстаем от Европы на полгода-год, не более. Раньше разрыв был несколько лет. Но голос по-прежнему является базовой услугой, мы на ней зарабатываем больше всего денег.

Угрозу не чувствуем. Сейчас в LTE будет запускаться голос через IP, и это будет тот же самый WhatsApp. Просто надо понимать, что это будет, и знать, что с этим делать. Мы не стараемся зажать другие технологии. Технологию не остановишь, надо просто быть в тренде. И понимать, что делать дальше в этой ситуации.

- Ваше отношение к проекту подводной ВОЛС на Дальнем Востоке?

- Для Камчатки и Колымы это будет прорывной момент. Камчатка - очень развитый регион, не бедный, не хватает одного - интернета. Когда у них появится нормальный быстрый интернет, не по спутнику, это даст громадный толчок. Приход скоростного интернета уберет из их жизни последний кусочек дискомфорта и оторванности от мира. Они все очень ждут этого момента. Это дорогой инфраструктурный проект социальной направленности. И правильно, что это делает государственная компания "Ростелеком". Мы тоже готовы и будем в нем участвовать.

Сейчас, на мой взгляд, все операторы будут искать точки пересечения, в которых мы сможем сэкономить наши издержки, при этом построить сеть лучшего качества и предоставить абонентам лучшие услуги. Это тренд времени. Конкурировать мы будем на поле качества сервиса, услуг. Думаю, что все будем кооперироваться и сотрудничать.

- Как скоро проводной интернет окажется в прошлом?

- Философский вопрос. Когда появилось кино, все решили, что умрет театр. И что мы видим? Для каждой технологии есть свои ниши и свое применение. Например, на Чукотке будут развиваться спутниковые технологии. И такой интернет будет не очень дорогим, но обязательно более мощным, чем сейчас. И потолка в развитии технологий в обозримой перспективе нет. Никогда технология не остановится, что будет дальше, я даже не знаю. Каждый год мы думаем, что все уже построили, и потом строим еще столько же…

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.