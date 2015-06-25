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"Аврора" готовит новый маршрут Кавалерово - Хабаровск
Авиакомпания "Аврора" (входит в группу компаний "Аэрофлот") планирует связать прямым авиасообщением приморский поселок Кавалерово и Хабаровск. Запуск нового рейса стал возможен после того, как государство включило это направление в список субсидируемых маршрутов. Подробности в материале газеты "Золотой Рог":
Вопрос об открытии авиасообщения между Кавалерово и Хабаровском стоит на повестке дня уже давно, но в сложных экономических условиях бюджет Приморья не в состоянии выделять средства на субсидирование подобных убыточных, но социально значимых перевозок. Поэтому на помощь приморцам пришло правительство.
Как стало известно деловой газете "Золотой Рог", маршрут Кавалерово-Хабаровск включен в актуализированный перечень маршрутов, субсидируемых в 2015 году в рамках реализации постановления правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1242. Временные рамки действия субсидий – с 1 июля по 31 сентября.
В авиакомпании "Аврора" заверили, что готовы приступить к выполнению маршрута в заявленные сроки, а это значит что приморская глубинка станет более доступной.
В настоящее время "Аврора" выполняет три внутрикраевых рейса в Приморье на самолетах DHC-6 TwinOtter: Владивосток-Пластун-Владивосток (дважды в неделю), Владивосток-Кавалерово-Владивосток (ежедневно) и Владивосток-Терней-Владивосток (четыре раза в неделю). Все рейсы являются прямыми и выполняются без промежуточных посадок.
Оператором внутрикраевых авиаперевозок в Приморье выступает краевое государственное унитарное авиационное предприятие (КГУАП) "Пластун-Авиа", в собственности которого находится два самолета DHC-6.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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