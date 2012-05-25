В правительстве уверены, что России не грозит дефицит топлива

25 мая, ZRPRESS. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил в ходе селекторного совещания в правительстве РФ по подготовке к отопительному сезону и ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, что России не грозит дефицит топлива.

Министр отметил: «Отслеживая ситуацию практически в режиме онлайн, мы можем утверждать, что в настоящее время отсутствует угроза возникновения дефицита топлива. Это положение справедливо для всех регионов РФ».

При этом Александр Новак пояснил, что министерство в последнее время приняло комплекс мер для предотвращения дефицита топлива, среди которых создание резервов топлива, а также контроль за ремонтом оборудования на нефтеперерабатывающих заводах, передает РБК.

«Золотой Рог».