В Россию придет крупнейший интернет-магазин Китая

25 мая, ZRPRESS. Крупнейший интернет-магазин Китая - Alibaba - в ближайшее время выйдет на российский рынок. Об этом пишет "РБК daily" со ссылкой на директора по глобальным операциям AliExpress Лео Шена. По его словам, сейчас Россия для Alibaba - "один из приоритетных рынков".

Шен отметил, что компания намерена вести "агрессивный поиск партнеров", в том числе договариваться с социальными сетями о сотрудничестве. Китайцы уже достигли соглашения с системой электронных платежей Qiwi об обслуживании российских клиентов.

В настоящее время Alibaba договаривается о сотрудничестве с "Яндекс.Деньгами", которые уже работают с несколькими китайскими интернет-магазинами. По словам Шена, в компании отмечают высокие темпы развития российского рынка интернет-торговли. В свою очередь, Alibaba рассчитывает на "органический рост".

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