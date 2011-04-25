"Дальзавод" вернул в госказну 442 млн руб. и выплатил штрафные санкции на сумму 39,5 млн руб.

Россия должна построить до 2020 г. не менее 100 судов рыбопромыслового флота, иначе рекордные уловы российских рыбаков (4 млн 100 тыс. т в 2010 году) начнут падать. Об этом заявил в интервью программе "Вести в субботу" телеканала "Россия-1" глава Росрыболовства Андрей Крайний.

В то же время он отметил, что "за 20 лет Россия не построила пока ни одного крупнотоннажного судна". Правда, необходимо учитывать, что "Советский Союз строил крупнотоннажные суда только в Николаеве (Украина), а весь флот Советского Союза был построен во Франции, Финляндии, Испании, основная часть - в Германии (ГДР)", напомнил А.Крайний.

"Сейчас идет колоссальная работа над тем, чтобы создать новые проекты" строительства судов, отметил глава Росрыболовства. "В 2010-2011 годах у нас появилось четыре новых проекта, разработанных совместно с норвежскими коллегами, - сказал он. - Сейчас идет подбор верфей, которые в состоянии построить флот".

Андрей Крайний также подтвердил, что владивостокская компания "Дальзавод", не выполнившая заказ на строительство судов, вернула в госказну 442 млн руб и выплатила штрафные санкции на сумму 39,5 млн руб. Он отметил, что вернуть бюджетные средства удалось благодаря совместной работе его ведомства со Счетной палатой и ФСБ. Ранее сообщалось, что "Дальзавод" не выполнил заказ Рослыболовства на строительство крупнотоннажного научно-исследовательского судна, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.