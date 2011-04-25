Майские каникулы под угрозой

11 авиакомпаний не допущены к выполнению международных чартерных рейсов. Так как некоторые туроператоры уже купили у авиакомпаний блоки мест, им приходится в срочном порядке искать других перевозчиков, из-за чего меняется расписание рейсов. В Росавиации отмечают, что они заранее предупреждали туроператоров о возможности возникновения такой ситуации, пишет РИА "Новый регион".

Выполнять чартерные рейсы Росавиация запретила двум московским и девяти региональным авиакомпаниям. Больше всего отменено полетов в направлении Греции, Хорватии и Турции. Сильнее всего постардала авиакомпания «Татарстан». Ей отказано в полетах из Москвы во все заявленные аэропорты в Болгарии (2 направления), Греции (7), Италии (2), Хорватии (4), а также в Барселону, Пардубице и Тиват.

В компании «Татарстан» пока отказались прокомментировать ситуацию.

По решению Росавиации «Скай Экспресс» потерял рейс в Бургас, Пардубицу и Дрезден. «Таймыру» отказали в рейсах в Бодрум, «Северному ветру» – в Монастир и Энфиду, «Оренбургским авиалиниям» – в Ханью, Кос и Монастир. «Саратовские авиалинии» не допущены до Стамбула, «Нордавиа» – до Пальма-де-Майорки и Ибицы.

«Уральские авиалинии» потеряли рейсы в Салоники, Римини, Неаполь, Анталию, Пулу и Тиват. «Кавминводыавиа» – в Бургас, Анталию, Бодрум, Пулу, Дубровник, Сплит и Задар. «Якутии» запретили вылеты в Брно, Барселону, Пальма-де-Майорку, Римини, Триест, Кальяри, Анталию и Стамбул. «Ямалу» отказали в рейсах на Керкиру, Родос, Констанцу, Дубровник, Сплит, Пулу, Задар, Тиват и Подгорицу.

Как рассказала пресс-секретарь Российского Союза Туроператоров (РСТ) Ирина Тюрина, «сейчас туроператоры в сумасшедшем режиме будут искать варианты отправки туристов, потому что Росавиация только в пятницу выпустила эту информацию. За два дня до начала программы».

Отметим, заседание комиссии, решающей, кого из перевозчиков допустить, а кого нет, было 8 апреля. 22 апреля на сайте Росавиации появился документ «Отказ в допуске к выполнению международных нерегулярных (чартерных) пассажирских перевозок».

«Тут вопрос очень сложный, потому что авиакомпании уверяли туроператоров, что все в порядке, – говорит Ирина Тюрина. – Проверить это туроператорам негде, они вынуждены верить авиакомпаниям. Вот, пожалуйста, результат. В пятницу появляется список, из которого выясняется, что авиакомпаниям отказано. Виноваты будут туроператоры, конечно же».

По ее словам, из-за метаний туроператоров по авиакомпаниям может быть сдвиг рейсов по времени.

Советник руководителя Росавиации Сергей Извольский отмечает, что «это та ситуация, в которой виноват перевозчик».

«Авиакомпании подают заявки на международные чартерные рейсы с 1 по 5 число каждого месяца. Эти заявки в течение 20 дней рассматриваются, – заявил Сергей Извольский корреспонденту Firstnews. – Комиссия, состоящая из представителей Росавиации и других федеральных органов исполнительной власти, решает, кому выдать допуск. Авиакомпании не могут планировать рейсы до тех пор, пока не увидят протокола о допуске».

Как рассказывает чиновник, в прошлом году Росавиация также предупреждала туроператоров, чтобы они не покупали блоки сидений, прежде чем авиакомпания не докажет, что она допущена. «Туроператоры поторопились скупить перевозочные емкости – самолет либо блоки сидений в самолете», – отметил Сергей Извольский.