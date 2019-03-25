Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Slavda Group выпустила новую питьевую воду
Питьевая вода «Кусун» добывается из артезианской скважины Глазовского месторождения вблизи уникальных курортов Шмаковка
Slavda Group, лидер на Дальнем Востоке по производству питьевых, минеральных вод и напитков на их основе, выпустила новую питьевую воду «Кусун». Питьевая вода «Кусун» производится как газированная, так и негазированная в бутылках объемом 0,5 л и 1,5 л. В составе содержится кальций, магний и другие минералы, новый продукт подходит для повседневного употребления.
Питьевая вода «Кусун» добывается из артезианской скважины Глазовского месторождения вблизи уникальных курортов Шмаковка. Скважины глубиной более 100 метров расположены в непосредственной близости от завода «Скит», что позволяет минимизировать время от подъема воды до ее розлива и сохранить все полезные природные свойства.
«Хабаровский край продолжает развивать собственный бренд — «Кусун». За основу мы взяли наши таежные богатства в виде дикоросов, все это сопроводилось красивой легендой. И, кажется, мы попали в точку — название «Кусун» в переводе с нанайского означает «энергия». К производителям предъявляется ряд обязательных требований: товар под брендом «Кусун» должен содержать только натуральные компоненты, относится к категории «премиум», включать дальневосточные наполнители и выпускаться на постоянной основе. Я уверен, что «Кусун» станет устойчивым брендом Дальнего Востока и объединит все самое лучшее, что есть на нашей огромной, контрастной и богатой территории», — отметил председатель комитета торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства Хабаровского края Николай КРЕЦУ.
«Проект «Кусун» подтверждает, что на Дальнем Востоке есть серьезный потенциал региональных производств, способных обеспечить внутренние и внешние рынки. Slavda Group использует современные и безопасные для здоровья человека технологии и гарантирует высокое качество продукции», — говорит генеральный директор Slavda Group Роман АНТИПЬЕВ.
Бренд «Кусун» создан по инициативе комитета торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Пправительства Хабаровского края. Он объединил уникальные товары Дальнего Востока. Кроме Slavda Group на сегодняшний день марку используют производители холодного чая, а также мясных деликатесов с добавлением брусники, облепихи, черемши.
Slavda Group - лидер на Дальнем Востоке по производству питьевых и минеральных вод, а также напитков на их основе. Более 25 лет Slavda Group разрабатывает источники уникальной минеральной воды, донося до потребителей Дальнего Востока их природную чистоту и целебные свойства. Производственные мощности заводов оснащены современным комплексным оборудованием ведущих компании Италии, Германии, России, Кореи и Китая.
Место происхождения продукции Slavda Group является гарантией её чистоты и высокого качества. Воду для розлива добывают из скважин Глазовского и Шмаковского месторождений с глубины более 100 м. Район водозабора расположен в холмистой местности Западного Приморья вблизи от комплекса Шмаковских курортов.
Шмаковские курорты славятся своими источниками минеральных природных вод. Завод «Скит» находится в непосредственной близости от природных источников. Благодаря удалённости района от крупных промышленных центров и населённых пунктов, источники региона отличаются природной чистотой, не подвержены влиянию окружающей среды, уникальный химический состав неизменен с первого дня эксплуатации скважин.
На всех этапах производственного процесса происходит многоступенчатый контроль качества продукции. Собственная лаборатория завода «Скит» по оснащенности измерительными приборами является одной из лучших на Дальнем Востоке. Завод «Скит» подтвердил высокий стандарт качества выпускаемой продукции — предприятие прошло сертификацию соответствия международным стандартам ХАССП.
Сергей КУЗЬМИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото Slavda Group
Новости тематики
- Slavda Group выпустила новую питьевую воду
- Дальневосточники выступают против крабовых аукционов
- После визита помощника Бастрыкина в Приморье последуют увольнения
- Порты Дальнего Востока бьют рекорды
- Выработка электроэнергии станциями ДГК в 2018 году выросла на 4,4%
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
Новости раздела
- Slavda Group выпустила новую питьевую воду
- Дальневосточники выступают против крабовых аукционов
- После визита помощника Бастрыкина в Приморье последуют увольнения
- Порты Дальнего Востока бьют рекорды
- Первая рыба с Дальнего Востока пойдет на Запад уже летом 2019 года
- Не бензином единым живет АЗС
- Выработка электроэнергии станциями ДГК в 2018 году выросла на 4,4%
- На авиамаршрут Владивосток – Москва вернут алкоголь
- Стали известны самые популярные на Дальнем Востоке смартфоны
- Приморцы недоумевают: о каком падении цен на красную икру говорил Путину глава Росрыболовства?
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Сюрприз рядом с Белым домом
- Последнее "зеленое пятно" площадью свыше 1 га в центре Владивостока выставлено на аукцион
- Во Владивостоке бесплатно раздавали клубнику
- Приморский край по численности населения может вернуться к царским временам
- В Минобороны заговорили о восстановлении Дальневосточного военного округа
- Трутнев признался в откровенном провале
- Вместо жилого микрорайона во Владивостоке будет построен склад на 1100 единиц военной техники
- Знаменитый ресторанный бренд расширился от Вены до Владивостока
- В Хабаровском крае создается современный комплекс по добыче и переработке водных биоресурсов
- Во Владивостоке ликвидируют очередной долгострой