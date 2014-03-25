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Авиакомпания "Аврора" в рамках летнего расписания увеличит выполнение рейсов из Владивостока
В частности, международные полеты из Владивостока в Сеул будут выполняться ежедневно, в Далянь – трижды в неделю, в Пусан и Харбин – дважды.
Летнее расписание авиакомпании "Аврора" вступает в силу 30 марта и будет действовать до 25 октября. Воздушные суда (Airbus A319, Boeing 737-500 и DHC-8) будут базироваться на постоянной основе в трех дальневосточных аэропортах: Южно-Сахалинске, Владивостоке и Хабаровске, говорится в сообщении авиакомпании.
Ежедневно из Владивостока будут выполняться рейсы в Магадан, Петропавловск-Камчатский и Красноярск. Рейсы Владивосток - Новосибирск - 6 раз в неделю. В Хабаровск и Южно-Сахалинск - по 5 рейсов в неделю, в Якутск - 3 рейса.
Южно-Сахалинск в летней карте полетов "Авроры" будет представлен четырьмя международными маршрутами - в Сеул, Харбин, Токио, Саппоро и двумя региональными российскими маршрутами - в Хабаровск и Владивосток.
В Сеул рейсы авиакомпании будут выполняться 4 раза в неделю. В Харбин самолеты "Авроры" будут вылетать 1 раз в неделю. По два раза в неделю самолеты авиакомпании будут выполнять полеты в Токио и Саппоро. Рейсы между Южно-Сахалинском и Владивостоком будут выполняться 6 раз в неделю. Наибольшая интенсивность полетов авиакомпании будет наблюдаться между Южно-Сахалинском и Хабаровском, здесь будет выполняться по 2 рейса ежедневно.
Хабаровск будет связан постоянным воздушным сообщением с Сеулом, Пекином, Харбином. Рейсы в Сеул будут выполняться 3 раза в неделю, в Пекин - 2 раза, в Харбин - до 2 раз в неделю. Также из Хабаровска самолеты авиакомпании будут выполнять ежедневные рейсы в Новосибирск, Красноярск, Петропавловск-Камчатский, Магадан. По 6 рейсов еженедельно будут осуществляться в Южно-Сахалинск, Иркутск.
"Аэрофлот" объединил подконтрольные ему "Владивосток Авиа" и "Сахалинские авиатрассы" (САТ) в единого дальневосточного перевозчика "Аврора". Акции ОАО "Владивосток Авиа" были переданы компании САТ, которая в октябре была переименована в ОАО "Авиакомпания "Аврора". 24 января 2014 года 49% акций приобрело правительство Сахалинской области. 51% остается у "Аэрофлота". Головной офис "Авроры" находится в Южно-Сахалинске.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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