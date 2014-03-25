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"Трансаэро" будет возить дальневосточных льготников из Москвы и Санкт-Петербурга
Авиакомпания "Трансаэро" объявила о начале перевозок граждан льготных категорий в дальневосточные регионы страны с 1 апреля текущего года.
Перелеты будут выполняться по 31 октября 2014 года. С этой целью задействованы 13 маршрутов: 9 - из Москвы и 4 - из Санкт-Петербурга. Из Москвы - в Анадырь, Благовещенск, Владивосток, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Якутск, Норильск. Из Cанкт-Петербурга - во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск и Южно-Сахалинск.
"Трансаэро" участвует в реализации этой программы с 2009 года. За это время перевезено 520 тыс. человек
Флот "Трансаэро" насчитывает 102 воздушных судна, из них 24 Boeing-747, четырнадцать Boeing-777, пятнадцать Boeing-767, 44 Boeing-737, три Ту-214, два грузовых Ту-204-100С. Общая маршрутная сеть компании составляет более 200 направлений по России и странам Европы, Азии, Америки и Африки.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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