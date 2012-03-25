Малым авиапредприятиям Дальнего Востока нужно дотянуть до «высшей лиги»

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр НЕРАДЬКО. Хабаровск, декабрь 2011 года:

- Любая авиакомпания – маленькая и большая – имеет право на существование, но только если в ней полностью соблюдаются требования обеспечения безопасности полетов. Жизнь показывает, что в так называемых малых авиапредприятиях эти требования соблюдать гораздо сложнее.

Акционер одной серьезной компании мне сказал: работа в коммерческой авиации – это высшая лига, в которую должны попадать только те, кто способен соответствовать предъявляемым высоким требованиям. И наши наблюдения показывают, что высшая лига не может состоять из огромного количества авиакомпаний. Сейчас в России 127 коммерческих перевозчиков. Еще в 2000 году было 296. При этом объемы коммерческих перевозок растут: по пассажирообороту и ряду других показателей производственной деятельности мы достигли показателей 1991 года.

Надо подумать над тем, какую форму должна приобрести дальневосточная авиация. Сейчас на территории ДФО – более 30 коммерческих авиакомпаний, которые в основном эксплуатируют самолеты советского производства АН-24, АН-26 и Як-40, устаревшие вертолеты. И среди них единицы, вкладывающие средства в обновление авиапарка. Очевидно, что всем не удастся удерживать современные международные стандарты безопасности, на введении которых настаивает президент страны Дмитрий МЕДВЕДЕВ. В 2012 году эти стандарты вводятся для международных линий, а уже в 2013 – для всех.

«Дальневосточный капитал».