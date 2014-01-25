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"Аэрофлот" передал 49% акций авиакомпании "Аврора" Сахалинской области

25 Января 2014, 11:24 | Дальний Восток

Еще 51% акций остались в распоряжении ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии".

"Сделка осуществлена в рамках подписанного 6 ноября 2013 года в Москве в присутствии председателя правительства РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА соглашения о взаимодействии между "Аэрофлотом" и Сахалинской областью при совместном участии в ОАО "Авиакомпания "Аврора", предусматривающего поэтапную передачу акций ОАО правительствам субъектов РФ в составе Дальневосточного федерального округа за счет пакета акций Сахалинской области", - говорится в сообщении "Аэрофлота".

В ноябре 2013 года Дума Сахалинской области одобрила покупку региональным правительством 49% акций ОАО "Авиакомпания "Аврора", созданного в результате объединения ОАО "Владивосток Авиа" и ОАО "Авиакомпания "Сахалинские авиатрассы" (САТ).

Независимая оценочная компания ЗАО "Российская оценка" по заказу владельца "Авроры" - ОАО "Аэрофлот" - оценила рыночную стоимость 1 обыкновенной акции дальневосточного авиаперевозчика в 12 тыс. 207 рублей. Таким образом, стоимость 49% составила 181 млн 54 тыс. 224 рубля. Приобрести пакет акций планировалось за счет средств областного резервного фонда.

Ранее "Аэрофлот" принял решение объединить подконтрольные ему "Владивосток Авиа" и "Сахалинские авиатрассы" в единого дальневосточного перевозчика "Аврора". Акции ОАО "Владивосток Авиа" были переданы компании САТ, которая в октябре была переименована в АО "Авиакомпания "Аврора".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: владавиа  сат  аэрофлот  Аврора  перевозки  Сахалин 



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