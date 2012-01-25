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Покупки в интернет-магазинах: как не попасть впросак

25 Января 2012, 17:11 | Дальний Восток

25 января, ZRPRESS. Все чаще в России потребители сталкиваются с обманом при покупке столь распространенным методом, как покупка в интернет-магазинах.

Речь идет не просто об обмане, а скорее введении в заблуждение потребителя, предоставление неполной информации о законных правах. Давайте остановимся на некоторых пунктах, на которых следует акцентировать внимание.

Поскольку интернет-магазин, в сущности это дистанционная торговля, то тут в силу вступает договор публичной оферты, который в обязательном порядке должен находиться на сайте продавца и с которым потребителей может ознакомиться в процессе оформления заказа. Следует обратить внимание на условия доставки и порядок обмена возврата товара, а именно:

- обязательно должны быть прописаны сроки доставки;

- порядок обмена или возврата исправного товара осуществляется в течение 7-ми дней со дня покупки, согласно последней редакции закона РФ «О Защите прав потребителей», а не 14-ти дней, как многие привыкли считать;

- возврат неисправного товара осуществляется в течение 14 дней со дня покупки, а некоторых товаров, таких как телевизоры, мобильные телефоны – в течение всего гарантийного срока, который установил производителей, при условии предоставления документа, подтверждающего дефект.

Если же вы делаете заказ по телефону, то при доставке, продавец обязан предоставить вам документ, в котором также должен быть прописан порядок ваших действий при наступлении гарантийного случая или же иных причин отказа от товара. В случае если продавец не уведомил вас о сроках удовлетворения ваших требований, то эти сроки продляются до 3-х месяцев.

При осуществлении доставки, внимательно ознакомьтесь с внешним видом товара, комплектацией, а также наличием гарантийного талона и русскоязычной инструкции и только после этого подписывайте документы курьеру.

Если же Вы столкнулись с неправомерными действиями тех или иных компаний, в сфере торговли, смело обращайтесь в суд или районные отделения Роспотребнадзора.

Будьте внимательны и умейте отстаивать свои права, предупреждает profiportal.ru.

«Золотой Рог».

Автор: По материалам информагентств
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