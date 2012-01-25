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Январский максимум нагрузок в ДГК оказался больше прошлогоднего

25 Января 2012, 18:15 | Дальний Восток

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 25 января, ZRPRESS. Устойчивые морозы, которые держатся на Дальнем Востоке с начала года, повлекли за собой повышенную нагрузку на электростанции ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ОАО «ДГК» – входит в ОАО «РАО Энергосистемы Востока»).

Максимальная нагрузка в прошедшие дни 2012 года составляла до 4304,5 МВт. Это на 252 МВт больше, чем в январе 2011 года. Для справки: данной мощности достаточно для обеспечения жизнедеятельности большей части крупного города – такого как Владивосток или Хабаровск.

Как прокомментировал значительный рост нагрузок на теплоэлектростанциях ОАО «ДГК» заместитель главного инженера по эксплуатации Андрей Майоров, в прошлом году на юге Дальнего Востока, на территории деятельности энергокомпании, отдельные дни с сильными морозами сменялись относительно теплыми, а в этом году январь стабильно холодный. В регионе стоит мощный очаг холода. Ниже минус пятидесяти опускались температуры в Якутии, ниже минус сорока – в некоторых районах Хабаровского и Приморского краев, Амурской области. В Приморье отмечались среднесуточные температуры воздуха на 2-6 градусов ниже климатической нормы. В Хабаровском крае они были ниже средних многолетних значений на 7 градусов, пишет energo-news.ru/.

Электростанции ОАО «ДГК» уверенно справились с возросшей нагрузкой. Этому способствовала качественная подготовка энергообъектов и персонала к зиме. Тем не менее, чтобы обеспечить потребителей теплом и светом, энергетики сейчас уделяют повышенное внимание режимам и надежности работы оборудования. На особом контроле стоит вопрос ритмичности и достаточности поставок топлива, поскольку за двадцать дней января, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, расход угля, например, увеличился заметно (на 4 %, или 60 тысяч тонн), отметил А. Майоров.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба филиала «Приморская генерация» ОАО «ДГК»
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